SABALENKA POKORILA MAJAMI: Beloruskinja furiozno do trofeja na Floridi

BELORSUKA teniserka Arina Sabalenka osvojila je titulu u Majamiju pošto je u finalu pobedila Džesiku Pegulu sa 7:5, 6:2.

FOTO: Tanjug/AP/Marta Lavandier

Najbolja na planeti je furiozno stigla do trofeja na Floridi. Ona nije izgubila nijedan set, a redom je bila bolja od Viktorije Tomove, Gabrijele Ruse, Danijel Kolins, Ćinven Džang, Jasmin Paolini i pomenute Amerikanke koju je savladala u meču za pehar.

Što se meča tiče, obe su ga nervozno počele. To možda i ne treba da čudi s obzirom na to da je ulog bio veliki. U prvom setu viđeno je čak sedam brejkova, jedan više je napravila 26-godišnjakinja iz Minska i tako došla do vođstva.

Drugi segment je bolje počela četvrta teniserka sveta, odmah je rivali oduzela servis. Ipak, već u narednom gemu je uzvratila Sabalenka. Potom je napravila još dva brejka. To je značilo da može da počne sa slavljem posle jednog sata i 29 minuta.

Beloruskinji je ovo druga titula ove sezone. Prethodno je osvojila Brizbejn, a poražena je u finalu Australijan opena i Indijan Velsa.

