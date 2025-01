"NE POSTOJI ČOVEK KOGA VIŠE POŠTUJEM": Zverev uputio neverovatne reči Novaku Đokoviću

NOVAK Đoković nije uspeo da se plasira u finale Australijan opena, pošto je u polufinalu izgubio od Aleksandra Zvereva nakon što mu je zbog povrede predao meč posle prvog seta - 7:6(5). Biranim rečima je posle duela o Srbinu govorio nemački teniser.

FOTO: Tanjug/AP

Publika je zviždala osvajaču 10 titula u Melburnu zbog predaje, a trenutno 2. na ATP listi je istakao da to nije bilo uredu.

- Prva stvar koju želim da kažem, nemojte da zviždite igraču kada izađe povređen. Znam da su svi platili kartu, ali morate da znate da je Novak Đoković ovom sportu poslednjih 20 godina dao sve. Osvojio je ovaj turnir sa povredama, sa pocepanim mišićima, povredom stomaka. Morate da pokažete poštovanje i ljubav prema njemu. Ako sam iskren 100 odsto, ne postoji čovek na Turu kog više poštujem - rekao je Zverev.

Priznao je Nemac da je tek u taj-brejku uvideo da Đoković ima problema.

- Nisam znao da ima probleme, igrao je u visokom ritmu prvi set. Videli smo u taj-brejku da se nije kretao kako je to radio tokom seta. Bilo je zahtevnih poena, video sam da ima većih problema. Igrao sam jedan od najboljih setova na turniru. To što je on povređen, govori koliko je on dobar. Možda ja nisam dovoljno dobar ili je on isuviše dobar - zaključio je 27-godišnjak iz Hamburga.

Podsetimo, Zverev će u finalu igrati protiv pobednika meča Janik Siner (Italija) - Ben Šelton (SAD).

