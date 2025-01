"JA SAM UMIRAO, A ON..." Rune užasno ljut na Sinera posle poraza na Australijan openu

Italijanski teniser Janik Siner pobedio je Holgera Runea rezultatom 3:1 u osmini finala Australijan opena, ali mnogo je pažnje privukao medicinski tamj aut koji je zatražio prvi teniser sveta, nakon kojeg je zaigrao mnogo bolje. Ovu situaciju komentarisao je i sam Danac.

Foto: EPA-EFE/JONO SEARLE

Runeu je, kao i mnogim drugima, zapalo za oko to što je sam prekid trajao duže od deset minuta.

- Kako je to sve uticalo na mene? Kao što znate, bilo je jako vruće i vlažno celog dana, tako da je i meni bilo loše. Fer je što su ga pregledali, ali je to potrajalo duže nego što sam očekivao. Bilo je to preko deset minuta, a to je brutalno kada se desi usred seta. Ali, to je što je.. Idemo dalje. Imao sam dobar momentum u tom trenutku i to nije bio najbolji trenutak da se to desi - rekao je Rune na konferenciji za medije.

Nije danskom teniseru bilo lako nakon toga, i nije krio razočarenje.

- Proveravali su ga na terenu i morali su da urade još neke provere. Onda se vratio i razbijao je. Ne znam šta su mu tamo radili. Mislim da je Siner u prvom setu igrao sjajno, ja sam u drugom bio bolji, dok u trećem dok nije uzeo tajm-aut bila je velika borba. Umirao sam na terenu, borio sam se, bila je to velika borba nas dvojice. Video sam da je i on imao velike probleme. Bilo je jako vruće, vlažno, lepio se vazduh za nas, tako da nije bilo dobro ni što sam sedeo tih desetak minuta na terenu i kuvao se. Pauza je bila preduga - jasan je bio Rune.

Siner će u četvrtfinalu igrati protiv domaćeg tenisera Aleksa De Minora.

