SKANDAL U MELBURNU: Oglasio se čovek zbog koga se Australijan open crveni od stida

Zvanični emiter Otvorenog prvenstva Australije u zemlji domaćina Kanal 9 izvinio se Novaku Đokoviću, nakon što je srpski teniser odbio da učestvuje u tradicionalnom televizijskom intervjuu na terenu nakon meča osmine finala, u znak protesta zbog komentara koje je tokom prenosa davao jedan od zaposlenih te televizije.

Đoković je naveo da želi izvinjenje od Kanala 9 i Tonija Džounsa, koji je nazvao srpskog tenisera "precenjenim" i dodao da ga je "vreme pregazilo" i da bi ga trebalo "izbaciti", ispred mase srpskih navijača koji su navijali za Đokovića.

Đoković nije imenovao Džounsa, ali je naveo da je "poznati sportski novinar koji radi za zvaničnog emitera Kanal 9 ismevao srpske navijače i davao uvredljive komentare na njegov račun".

Srpski teniser je potom rekao da neće davati izjave za tu televiziju.

"Ostavljam Kanalu 9 da ovo reše na način na koji oni misle da je prikladan. To je sve", izjavio je Đoković.

Kanal 9 je danas izdao saopštenje u kojem se izvinjava Đokoviću zbog "bilo kakve uvrede koja je upućena putem komentara tokom nedavnog prenosa" i da "nije bilo zle namere prema Novaku ili navijačima".

Novinar Kanala 9 Toni Džouns rekao je da su komentari bili namenjeni kao "šala".

"Smatram da je to bio humor, što je u skladu sa ostalim stvarima koje radim. Sad kad sam rekao to, dato mi je do znanja da Đokovićev tim nije bio uopšte srećan zbog datih komentara. Odmah sam kontaktirao sa Đokovićevim timom i izvinio se. Osećam se kao da sam izneverio srpske navijače, i ne kažem to da bih se izvukao iz problema, stvarno mi je žao tih navijača", naveo je novinar Kanala 9.

Ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović izjavio je da su Džounsovi komentari bili "očito neprofesionalni" i da ne bi trebalo da budu smatrani "dobrim humorom", naročito onaj koji je imao veze sa Đokovićevom deportacijom pre tri godine.

"Taj događaj je i dalje veoma prisutan u mislima Srba širom sveta, kao i Australijanaca srpskog porekla, koji su bili žrtve tokom tog perioda", rekao je Stefanović, a preneo Jutarnji glasnik Sidneja, koji je u vlasništvu iste kompanije kao Kanal 9.

Đoković se plasirao u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u nedelju u Melburnu u osmini finala pobedio 29. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku posle tri seta 6:3, 6:4, 7:6

Nakon meča je bilo predviđeno da Đokovića intervjuiše bivši igrač Džim Kurijer, ali je srpski teniser samo uzeo mikrofon, zahvalio se navijačima na podršci i otišao.

Đoković je kasnije rekao da nije učestvovao u intervjuu jer je bio uznemiren zbog Džounsa i emitera, i da taj gest nema nikakve veze sa Kurijerom ili prisutnim navijačima.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv trećeg tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza.

