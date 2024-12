ZVEZDA NE ZABORAVLJA BUDUĆNOST: Crveno-beli ovim gestom motivišu najmlađe

Zvezda i njen teniski podmladak okrenuti budućnosti.

FOTO: TK Crvena zvezda

Dosegnuti teniske zvezde, biti Zvezdina zvezda u moru svetskih asova širom meridijana san je svih igrača koji obuku dres crveno-belih i kale se teniski, sportski, ali i životno na terenima na Karaburmi. Treću godinu u nizu teniski klub Crvena zvezda potrudio se da obezbedi međunarodni timski grant koji je jedan od primera kako klub i njegovi partneri ulažu u sledeću generaciju, posebno podržavajući sportiste koji predstavljaju Srbiju na međunarodnom terenu. Novac koji će crvenobeli u 2025. uložiti u juniorski tim koji čine devet igrača ide za učešće na velikim međunarodnim turnirima, razvoj klupske infrastrukture i mogućnost da se uči od najboljih trenera i trenira tokom cele godine.

- Zvezda je oduvek, od osnivanja do dana današnjeg imala jaku školu belog sporta i uvek je za cilj imala stvaranje novih igrača, šampiona i dobrih ljudi. Sport, posebno tenis je škola života, bogatstvo za ceo životni vek i nešto kada jednom doživite uvek ste deo toga, vezani neraskidivom niti. Negovali smo i negovaćemo timski duh, porodičnu atmosferu, ali i jak rad koji za cilj ima jačanje kako kluba tako i pojedinaca na lestvici visokih sportskih rezultata – rekao je direktor TK Crvena zvezda na konferenciji održanoj u prostorijama Sportskog društva Crvena zvezda.

Čelnici kluba rezmirali su rezultate ostvarene u prethodne dve godine i izneli plan i program podrške i razvoja mladih teniskih asova u narednom periodu.

- Cilj svakog našeg takmičara je stići do kvaliteta koji je konkurentan svetskim silama belog sporta. Potvrda da se dobro radi, puno radi i stremi ka najvišim dometima u ovom sportu su rezultati koje naši mladi asovi ostvaruju na međunarodnoj sceni. Sport danas se mnogo razlikuje od sporta pre 20-30 godina i zahteva mnogo više finansijskih sredstava i resursa, uz višegodišnje ulaganje u stvaranju igrača koji će donositi velike rezultate i trajati na tom putu. U pomoć Zvezdi već treću godinu na ovom putu stao je Data Driven Lab, kao naš generalni sponzor kao najboljem klubu na ovim prostorima, koji iza sebe ima istoriju dugu 78 godina, pregršt naslova šampiona države u svim kategorijama, sa konstantom vizijom daljeg napretka i pomeranja svih sportskih granica - objašnjava Vojinović.

Direktor TK Crvena zvezda osvrnuo se na ono što je ostvareno u 2024.

- U poslednjih 25 godina teniski klub Crvena zvezda je 20 put zvanično najuspešniji teniski klub u Srbiji. Radimo na masovnosti ovog sporta, na jakom takmičarskom kadru, na tome da naša deca koja su deo naše sportske familije dosegnu visine koje im po talentu i zalaganju pripadaju. Kroz međunarodni timski grant naši takmičari osećaju podršku crvenobelog društva i to je jako važno jer vide da su prepoznati i da uz njih stoji njihov klub. Naša deca koju podržavano učestvovala su i ove kao i prethodnih godina na Evropskim prvenstvima, Vimbldonu, na evropskim Masters turnirima, neki od njih nalaze se među najboljim igračima sveta u konkurenciji do 18 godina, tako da je to nešto što smo sa našim partnerom u razvoju mladih sporista ustanovili i to je jedno izuzetno ulaganje u budućnost i kluba i društva kao celine. Da li smo uspešni, jesmo, to je nešto što ide uz ime svakog sportskog kluba koji nosi ime Crvena zvezda, tako i teniskog – zaključio je Vojinović.

U programu Zvezdine pomoći i razvoja igrača za 2025. nalaze se: Marko Maksimović, Mako Šavija, Aleksa Oparnica, Anastasija Čolović, Dušica Popovski, Igor Perić, Stela Džimović, Helena Korać i Jovan Matović.

