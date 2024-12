"MA ON NE GUBI NI U VIDEO-IGRICI": Poznati britanski teniser ućutkao sve koji kritikuju saradnju Đoković - Mari

Novak Đoković je angažovao Endija Marija za trenera, a sada je ovu saradnju komentarisao i poznati britanski teniser.

Poznati teniser Mark Peči je istakao da je očekivao da će Mari postati trener.

- Već nekoliko puta sam rekao da će Endi Mari postati trener, ali ni u najluđim snovima nisam očekivao da to bude tako brzo i sa Novakom Đokovićem. To je sjajno za tenis i za njih obojicu, u smisli strasti koju su u stanju da donesu sportu i znanja koje imaju. Za sve nas biće fascinantno da sedimo i to posmatramo sa strane, da vidimo kako funkcioniše njihovo partnerstvo. Biće to sjajna stvar za tenis. Njihova saradnja je već podigla veliku prašinu i mislim da će biti sve više priče o tome kada se pojave u Australiji - kaže Peči.

Osvrnuo se na kritičare i poslao im snažnu poruku.

- Video sam neke koji kažu kako je Novak na kraju karijere daje znak da je gotovo time što je za trenera angažovao prijatelja. To je glupost, Endi ne funkcioniše na takav način. Meni ne bi dao da ga pobedim ni u video-igrici! Mislim da je za njega to veliki izazov. Za većinu velikih šampiona ovo je period kada pokušavajku da otkriju kako da nađu neke nove vrednosti u životu. Veoma im je teško da to urade - zaključio je Britanac.

Podsetimo, Novak Đoković angažovao je svog velikog prijtaelja Endija Marija za trenera, a saradnja je dogovorena do kraja Australijan opena.

