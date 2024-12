"SRAM VAS BILO, GODINAMA STE OD NOVAKA ĐOKOVIĆA PRAVILI ZLIKOVCA!" Španac zagrmeo na ceo svet zbog Srbina

NOVAK Đoković je najbolji koga je tenis ikada video. Neki su to priznali odavno, a oni kojima je trebalo nešto duže vremena konačno su shvatili ko je i kakav ponos Srbije.

FOTO: AP/Tanjug

Španski novinar Hoze Moron se poklonio teniskom GOAT-u i sa punim ustima nahvalio Đokovića tamo gde imaju dvojicu svojih kojima je Nole zagorčao život za sva vremena (Rafaela Nadala i Karlosa Alkaraza)

- Novak Đoković ne zaslužuje loš publicitet koji ima. Na to sam pomislio posle opraštanja Huana Martina del Potra. Usred predsezone, kada je mogao da trenira kako bi dočekao spreman narednu godinu ili samo da se odmara sa porodicom, odlučio je da bude sa Huanom Martinom del Potrom na njegovom oproštaju. Cela Argentina se zaljubila u njega - ističe autor Hoze Moron, novinar najčitanijeg teniskog portala na španskom jeziku "Punto de break".

Nastavio je Španac u istom ritmu.

- Novak je baš onakav kakav je bio u Buenos Ajresu. Skroman, zabavan, velikodušan. Oduševio je sve Argentince koji su bili na stadion i oni koji su gledali oproštaj na televiziji. Podržao je Del Potra u veoma važnom trenutku za njega. To je u suprotnosti sa imidžom koji su mnogi mediji i novinari pokušali da stvore prethodnih godina. Đoković je pravio greške, kao i svi ostali, lomio je rekete i imao je trenutke na terenu na koje sigurno neće biti ponosan, ali je nesavršen kao i svaki drugi čovek - što ne sme da baci senku na to koliko je on zapravo velikodušna duša.

FOTO: AP/Tanjug

Podsetio je novinar da je Novak Đoković u penziju ispratio i Rodžera Federera i da je tada pokazao veličinu.

- Nole je to uvek pokazivao tokom svih ovih godina. Uvek je bio tu kada je trebalo i bio je uz najveće rivale kada su se oproštali. Bez ikakve obaveze ili potrebe da to uradi. Đoković nikada nije imao blizak odnos ni s Federerom ni s Nadalom, ali je svima pokazao da mu prošlost nije bitna. Ako je neko zaboravio, Novak je ispratio Federera. Prihvatio je ulogu koju su mu dali i nije rekao ni reči. Na čuvenoj fotografiji Rodžer sedi sa Nadalom, a nekoliko metara dalje bio je Đoković. Neko drugi na njegovom mestu možda bi pokušao da bude važniji. Ne i Novak. Imao je svoj trenutak s njim, prišao je i pozdravio se sa Federerom, utešio ga je i to je to.

Za kraj je imao jasnu poruku.

- Pored svih uspeha, još uvek ima onih koji izmišljaju apsurdne statistike kako bi rekli da Đoković nije najbolji u istoriji. Što god oni izmišljali ili što god pojedini govorili, nema tenisera koji je osvojio više od njega. Ako ima imalo pravde u tenisu, mada možda previše tražimo, Đoković može da ode u penziju kao najvoljeniji teniser. Federer je imao monopol na to, Nadal je jednom uspeo, a ne može ta lista da prođe bez najvećeg svih vremena. Sve je to, moji prijatelji, zbog lošeg publiciteta koji je imao, koji je uticao na mnoge na taj način. Novak to ne zaslužuje, a činjenice neka govore sada za sebe - zaključio je autor fantastičnog teksta.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.