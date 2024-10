"NOVAK NI FIZIČKI NI PSIHIČKI NIJE SPREMAN DA IGRA": Šok izjava hrvatskog trenera

Ivan Ljubičić, bivši hrvatski teniser i bivši trener Rodžera Federera, izneo je svoje mišljenje o teniskoj budućnosti Novaka Đokovića.

Srpski teniser Novak Đoković ima 37 godina, a njegovi najveći rivali Federer, Mari i Nadal ili su završili ili će uskoro okončati svoje karijere.

- Iskreno, ne znam koliko će Novak još igrati, a mislim da ni on sam to ne zna. Mislim da on i ne razmišlja o Završnom mastersu u Torinu. Njegov fokus je da se što bolje spremi za 2025. godinu i Australijan open - rekao je Ljubičić.

Ljubičić je ipak u jednu stvar siguran.

- Po mom mišljenju, njega ne zanimaju ni manji turniri, ni mesto na ATP listi. Mislim da on više ni fizički ni psihički nije spreman za to. Međutim, svima je u Šangaju pokazao da kada želi i dalje može da bude među najboljima - rekao je Ljubičić.

