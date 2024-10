"NAZADOVAO SAM"! Novak Đoković rešio da "otvori karte" Kinezima pred start mastersa u Šangaju

Novak Đoković se nalazi u Šangaju gde će učestvovati na Mastersu, a na konferenciji za medije viđena je zanimljiva scena.

Foto: Profimedia

Naime, Novak nikada nije krio želju da nauči njihov jezik, ali čini se da je malo zapustio taj deo svog obrazovanja, pa je napravio malu grešku.

- Vidim nekoliko podignutih obrva. Moram da poradim na svom kineskom. Nazadovao sam - rekao je Novak kroz osmeh, nakon čega se ispravio i na kineskom poručio:

- Osećam duboku i dugotrajnu ljubav prema tenisu“ i „Želim vam da budete bezbedni i zdravi - nakon čega je završio konferenciju uz osmeh.

A pre toga Nole je pričao o teniskim temama:

– Volim da igram u Kini, a ove godine imam i ekstra motiv da ovde osvojim stotu titulu u karijeri – istakao je na konferenciji za medije u Šangaju.- Uvek sam imao mnogo uspeha ovde, kao i u Pekingu. Volim podršku navijača koju imam ovde, volim uslove…

Nole nije bio na turnirima još od Ju-Es opena, mada je posle igrao u Dejvis kupu u Beogradu i na egzibiciji u Sofiji protiv Grigora Dimitrova.

– Sada pokušavam da podignem nivo moje igre na treninzima. Igram puno poena, gemova, setova, kako bih dostigao željeni kvalitet. Nisam mnogo turnira igrao u poslednje vreme i nadam se da ću uhvatiti priključak sa ostalima. Nadam se i da ću iskoristiti svežinu i iskustvo iz ranijih uspeha ovde.

Foto: Profimedia

Jedno od pitanja se odnosilo na brzinu terena, jer je šangajski masters dugo važio kao najbrži, ali se to promenilo poslednjih godina.

– Teren je i dalje prilično brz – odgovorio je na četvorostruki šampion koji ovde nije igrao još od 2019.- Baš smo juče pričali kako je jedno vreme tendencija bila da se igrališta usporavaju a sada je ponovo da se ubrzavaju. Ju-Es open je bio mnogo brži nego prethodnih godina. To mi je i razumljivo jer je tamo mnogo mečeva, igraju se u pet setova i ponekad to iskomplikuje dnevni program koji se mnogo oduži. Meni to ne smeta, mada više volim kada se to radi postepeno nego naglo kao u Njujorku.

Nole se okrenuo i na poslednje uspehe kineskog tenisa. Junčeng Šang je u Čengduu pre desetak dana osvojio prvu titulu, Džidžen Džang je u prvih 50, Ćinven Dženg je pobedila na Olimpijadi…

– Primetio sam – rekao je Đoković.- Baš sinoć sam trenirao sa Džangom, mislim da je on probio led, da je najuspešniji kineski teniser. Penje se uz svetsku listu i pomaže ostalima na shvate da i oni mogu isto. Ženski tenis je u Kini uvek imao mnogo uspeha, Na Li je osvojila dve gren slem titule. Sada je Ćinven olimpijska šampionka i u prvih 10 na svetu.

Podsećanja radi, Nole je slobodan na startu šangajskog mastersa. Rival u drugom kolu će biti pobednik duela Kineza Bua i Amerikanca Mikelesena.

BONUS VIDEO: "NOVAKOMANIJA": Navijači pohrlili da se slikaju sa Novakom Đokovićem

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.