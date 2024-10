SVEMIRSKI TENIS U PEKINGU! Siner je odličan, ali Alkaraz je najbolji

Karlos Alkaraz je pobednik turnira u Pekingu. U velikom finalu Španac je posle velike borbe i preookreta savladao Janika Sinera, prvog igrača sveta, 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3). Meč je trajao više od tri sata.

FOTO: EPA-EFE/Kai Forsterling

Prvi set je Siner bukvalno ukrao Alkarazu. Španac je konstantno bio u prednosti, ali nije uspeo da to realizuje. Karlos je prvi stigao do brejka u četvrtom gemu. Sigurno je čuvao prednost sve do devetog gema, kada je servirao za set. Italijan tada uspeva da oduzme servis rivalu i smanji na 5:4. Do kraja su obojica čuvali prednost početnog udarca, iako je u 12. gemu Alkaraz imao set loptu. Ušlo se u taj brejk u kojem je Španac bio u prednosti. Stigao je i do 6:4 i dve vezane set lopte. Međutim, nije iskoristio priliku ni na svoj ni na Janikov servis. Sjajni Italijan je vezao četiri poena i stigao do prvog seta.

Alkaraz je uspeo da se vrati u drugom setu. Presudio je možda osmi gem u kojem je Španac spasio tri brejk, a verovatno i meč lopte. Poravnao je na 4:4, a onda je u devetom gemu realizovao brejk loptu za 5:4. Nije imao problema za razliku od prvog seta da privede posao kraju u drugom delu igre. Bez izgubljenog poena dolazi do 6:4 i 1:1 u setovima.

Alkaraz je zadao prvi udarac u odlučujućem setu. Oduzeo je servis rivalu trećem gemu i poveo 3:1. U petom gemu je propustio dve vezane brejk lopte za verovatno nedostižnih 4:1. Siner se izvukao i smanjio na 3:2, a onda u osmom gemu stigao do tri vezane brejk lopte. Drugu je realizovao za 4:4.

Dobio je Siner i servis na svoj servis i naterao Alkaraza da servira za ostanak u meču. Španac je uspeo da poravna skor uz malo muka, a onda je u narednom gemu propustio brejk loptu. Ponovo je bio u situaciji da mora da dobije svoje servis gem. Uspeo je i odluka je pala u taj brejku.

Siner je poveo 3:0, ali se Alkaraz sa dva neverovatna poena prvo vratio na 3:2, a onda i poveo sa 4:3 na svoja dva servisa. Osvojio je i naredna tri poena za veliku pobedu.

Bio je ovo njihov deseti međusobni duel i skor je sada 6:4 za Alkaraza. Obojica su ove godine osvojili po dve gren slem titule, Siner US open i Australiju, a Alkaraz Rolan Garos i Vimbldon.

I Siner i Alkaraz nastavljaju kinesku turneju učešćem na turniru iz Masters serije u Šangaju

