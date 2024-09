''NE STIDI SE DA SE ZOVEŠ SRBINOM!'' Snažna poruka upućena Novaku Đokoviću od legendarne gimnastičarke

Neška Robeva, legendarna bugarska gimnastičarka, poslala je dirljivo pismo Novaku Đokoviću, pohvalivši ga zbog hrabrog stava i istrajnosti. Oduševljena njegovom posetom Sofiji i egzibicionim mečom sa Grigorom Dimitrovim.

Foto Profimedija

- Ti nisi samo šampion na terenu, već i slobodan čovek, i to ti mnogi zavide - npisala je Robeva, govoreći o specifičnom duhu Balkana i tradicijama koje Novak Đoković brani svojom jedinstvenom ličnošću i stilom.

- Počela sam da gledam, a ne tenis, počela sam da gledam tvoje nastupe, posle tvog odbijanja da se podrediš želji da ti nametnu nešto u šta duboko ne veruješ (i meni, ako je to bitno) i čemu se celo tvoje biće odupire. Znala sam da te neće slomiti jer si čovek, sportista, Balkanac i ne stidiš se i ne plašiš se da to izgovoriš naglas pred čitavom svetskom gomilom koja šišti. Nemoj se stideti da se zoveš Srbinom! Za razliku od mnogih koji ti zavide, ne na slavi, ne na novcu, već pre svega na tome, što možeš i što jesi slobodan čovek! Čovek, pa sportista! Da se možeš odreći bezbednog, luksuznog života bez oblaka, zarad sporta i pre svega zarad stvari koju sportom braniš i koju, nažalost, mnogi ne razumeju. Zapravo, malo ko to razume (van naroda i svoje zemlje), ne mogu da progutaju da to činiš na jedinstven način, nekad kroz smeh, zadirkivanje, nekad kroz suze... Ali uvek sa verom i samopouzdanjem pobednika. Gledala sam tvoje učešće na nedavnom takmičenju, radovala se tvojoj pobedi, kao naša deca. Igrala sam i pevala pesme, zajedno sa tobom, dočekivala sam te u Beogradu. Posle košmara nazvanog otvaranjem takmičenja, posle gluposti sa ženama u boksu, nakon što su ruskim i beloruskim sportistima uskratili pravo da predstavljaju svoju zemlju i ćutanja učesnika, vratio si mi veru u smisao sporta. Hvala ti! Zahvaljujem na časti kojom si nas počastio, na cilju koji si prihvatio, na radosti kojom si ispunio i naša srca... Imala sam i imam izuzetne prijatelje zahvaljujući sportu širom sveta, ali srpska, turska, rumunska, grčka, balkanska prijateljstva su nešto drugo. Posebna su - nezaboravna. Uverena sam da Balkan i naše zemlje nose u sebi energiju, kulturu i temelje, evropskije, ali i drugačije od onih koji sebe smatraju visoko civilizovanim, ali sa sadističkim zadovoljstvom ruše tradicije, nameću obrasce, pokušavajući da unište svaku slobodu mišljenja i raznolikosti. Balkan će živeti zajedno, u to sam ubeđena, kada se rodi još sledbenika Đokovića koji mogu da kažu: "Hvala, brate!" - napisala je Robeva

BONUS VIDEO: "NOVAKOMANIJA": Navijači pohrlili da se slikaju sa Novakom Đokovićem

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.