"TEŠKO JE PRIČATI O RAFI, A NOVAK ĐOKOVIĆ...": Rodžer Federer bez dlake na jeziku o svojim velikim rivalima

Rodžer Federer nalazi se u Berlinu gde će se predstojećeg vikenda održati Lejver kup, od 20. do 22. septembra u Uber areni.

Foto: Profimedia

Švajcarski teniser se pre dve godine zvanično oprostio od tenisa na ovom turniru, a sada mu prisustvuje kao jedan od vlasnika. Ovog septembra neće se družiti sa svojim najvećim rivalima Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom.

Dok je Nole u samom vrhu, uzima trofeje, osvaja olimpijske medalje, igra finala velikih turnira, Rafa je praktično na margini teniskih takmičenja, sve manje igra, još ređe pobeđuje, duboko je zakoračio ka "penziji".

Federer je imao priliku da kaže par reči o Špancu i njegovom čestom odustajanju od takmičenja.

- Ne znam šta se događa sa Rafom. Teško mi je da bilo šta prognoziram o Nadalu jer jedva da je igrao poslednje dve godine - rekao je Federer.

Sa druge strane, o Novaku Đokoviću, Federer je imao samo lepe reči da kaže, kao i da je predvideo osvajanje novog Grend Slem trofeja.

- Osvojio je zlato na Olimpijskim igrama i takmiči se regularno. Tačno je da je imao neke povrede, ali one su normalne kada krenete da starite. Mislim da će on biti jedan od favorita za osvajanje Australijan opena, zajedno sa Sinerom i Alkarasom. Siner mora da brani titulu, Karlos ima potencijal da osvoji sva četiri grend slema, tako da će to biti vrlo interesantan turnir - rekao je Federer.

Lejver kup je meč između tenisera iz Evrope i ostatka sveta.

Tim Evropu će predstavljati Aleksander Zverev, Danil Medvedev, Kasper Rud, Karlos Alkaraz i Stefanos Cicipas, Grigor Dimitrov.

Tim Sveta predstavljaće Tejlor Fric, Fransisko Serundolo, Frensis Tijafo, Ben Šelton, Alehandro Tabilo i Tanasis Kokinakis.

