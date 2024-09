NOVAK ĐOKOVIĆ ZABRINUO NAVIJAČE: "Možda poslednji put igram u Srbiji"

GOSTUJUĆI na Radio televiziji Srbije Novak Đoković je u opširnom intervjuu jednom izjavom zabrinuo navijače.

Srbiju čeka Dejvis kup meč protiv Grčke. Novak Đoković je pozvao navijače na možda poslednji meč koji igra za reprezentaciju pred domaćom publikom.

- Sve teče u najboljem redu. Svi me pitaju na konferencijama šta me motiviše. Mene motivišu grend slemovi i igranje za reprezentaciju. Drago mi je što mogu i dalje da budem na raspolaganju reprezentaciji i selektoru Viktoru Troickom sa kojim sam 2010. godine osvojio Dejvis kup. Osvajanje Dejvis kupa, olimpijskog zlata i Vimbldona su moji najveći uspesi. Kada igrate kući imate podršku koja ne može da se poredi sa turnirima. To daje vetar u leđa. Format je takav, sve se izmenjalo, nemamo toliko prilika da igramo kući. Poslednji put kada sam igrao, igrali smo pre sedam godina baš u Pioniru. Ne znam hoću li imati priliku da igram ponovo pred domaćim navijačima, tako da pozivam navijače da dođu u što većem broju.

