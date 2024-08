RUS ZARATIO SA AMERIMA! Medvedev pravio šou na Ju-Es openu, pa ućutkao navijače za sva vremena

Danil Medvedev, ruski teniser, bez problema je obezbedio treće kolo Ju-Es opena pobedom nad Fabijenom Marošanom rezultatom 6:3, 6:2, 7:6.

Tanjug/AP

Ume Danil da napravi kiks i da ne prikaže svoj najbolji tenis, ali to nikada ne može da se dogodi na betonu, odnosno Ju-Es openu, gde jednostavno uživa da igra, ne i da bude. Medvedev zna često da zarati sa navijačima.

Tokom meča je imao problem sa delom publike, a posle pobede je odlučio da svima stavi do znanja da mu se to nije dopalo. Ućutkao je navijače i pokazao im da se smire, a onda traćio podršku od drugog dela publike koji je poštovao obojicu tenisera tokom meča, a tom prilikom je nastala zanimljiva fotografija na kojoj se vidi kako je Danil podigao tri prsta.

Nakon meča je dobio pitanje o sukobu i poručio da bi voleo da može da koristi određeni prst tokom sukoba sa navijačima..

- Idealno bi bilo da se to ne radi ovako... s nekim drugačijim prstima. To je idealan način. Skoro uvek, osim ako Rodžer ne igra ili domaći favorit ne igra... onaj ko gubi dobije malo više podrške da bi se vratio u meč. Počeo je da igra stvarno dobro u trećem setu, pa je publika stala iza njega. Svaki put kada bih osvojio važan poen, mislio sam: 'Hajde, dajte mi malo podrške'", rekao je Medvedev.

Poručio je da emocije često zadržava u sebi.

- Kao osoba, u životu, mnogo sam smireniji nego na terenu... Nekako zadržavam frustraciju u sebi. Razlika je u tome što u životu mogu da držim frustraciju mesecima ili godinama. To nije baš dobro jer kada se to izlije, to je udarac za sve oko mene i svi moraju da beže, ali to je retko. Tenis nije lak. Moj trener mi je danas rekao da tenis izvuče sve ožiljke koje imaš u sebi napolje.

Osvrnuo se i na sam meč.

- O meču, osećao sam se kao da sam u italijanskom restoranu. Hrana je sjajna, ukus posle je odličan, ali u glavi sam bio... Bilo je toliko vlažno da sam tokom celog meča samo razmišljao: ‘Pokušaj da se fokusiraš, pokušaj da se fokusiraš.’ Bilo je to zabavno iskustvo - zaključio je Medvedev.

