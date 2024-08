NOVAKOV MUZEJ NIČE U "BEOGRADU NA VODI": "Novosti" saznaju - svi detalji

MUZEJ posvećen najvećem teniseru svih vremena, Novaku Đokoviću, trebalo bi da nikne u "Beogradu na vodi", tako da će srpska prestonica dobiti još jednu atrakciju kojom će pojačati svoju turističku ponudu, a istovremeno se odužiti legendarnom sportisti koji je godinama slavom pronosio ime Srbije širom sveta.

Foto: Profimedia

Prema nezvaničnim saznanjima "Novosti", država je porodici velikana belog sporta ponudila lokaciju omeđenu ulicama Nikolaja Kravcova, Luke Ćelovića Trebinjca i Bulevara Vudroa Vilsona i ona se ozbiljno razmatra.

Očekuje se da ova ideja tokom naredne nedelje bude predstavljena i Novaku, koji bi posle istorijskog uspeha i osvajanja zlata na Olimpijskim igrama u Parizu trebalo da stigne u svoj rodni grad.

Da je država i te kako zainteresovana za izgradnju muzeja posvećenog Noletu, potvrdio je prekjuče i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tokom obilaska radova na Nacionalnom stadionu u Surčinu.

- Palma de Majorka ima muzej posvećen Rafaelu Nadalu. Novak jeste veći od Nadala u tom veličanstvenom sportu. Ne znam da li znate kolika je njegova popularnost, ne samo ovde već, recimo, u Kini, da kada poklonite nekom kineskom funkcioneru reket Novaka Đokovića on to ne sme da uzme, jer bi se to smatralo prevelikim i preskupim poklonom.

Predsednik je izrazio nadu da posao oko muzeja može da bude završen i pre 2027. kada se u Beogradu održava "Ekspo":

- I time Beograd postaje glavni centar, metropola celog regiona, ne samo bivše Jugoslavije, već i značajno šire od toga. Morate da imate takav grad, da biste mogli da privučete ljude i verujem da smo na dobrom putu.

Sadržaj koji će biti ponuđen posetiocima Novakovog muzeja trenutno nije poznat, ali budući da je najavljeno i da se izvode paralele sa sličnom institucijom posvećenom Nadalu, trebalo bi očekivati bogatu ponudu. Tako se na Majorci, u objektu u sklopu Rafine Teniske akademije na dva sprata nudi pregršt interaktivnog sadržaja. Takođe, izloženi su svi najvažniji pehari koje je osvajao, reketi i oprema u kojoj je dolazio do uspeha. U tom kompleksu se osim restorana i kafeterija za okrepljenje, nalaze i prodavnica sa majicama i suvenirima. Isto tako, Nadal je rešio da pet odsto od prihoda ulaznica odvaja za svoju fondaciju.

Najava na Vimbldonu

TOKOM Vimbldona Novak se dotakao slične teme u razgovoru sa novinarima i potajno nagovestio projekat.

- Nadam se da ćemo moći da imamo sportski muzej, ne mi kao porodica, nego Srbija, Savez, Olimpijski komitet, smatram da je Srbija toliko uspeha u sportu imala i da je sport stvarno zadužio Srbiju. Meni je prosto neshvatljivo kako mi i dalje nemamo sportski muzej da svaki turista ili stranac koji uđe u Beograd ili Srbiju da mu to bude jedna od top deset destinacija koje mora da poseti. Nadam se da će i država nešto da učini, jer stvarno sport to zaslužuje. Videćemo šta će sa tim biti - rekao je Nole tada.

