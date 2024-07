"ĐOKOVIĆU JE SRBIJA NAJVAŽNIJA!" Beker za "Novosti": Novak najbolje igra kada igra za svoju naciju

OLIMPIJSKE igre počinju 26. jula, a dan kasnije zvanično počinje i teniski turnir u Parizu. Tamo će se za medalju boriti najbolji teniser svih vremena Novak Đoković. U razgovoru sa medijima Boris Beker najavio je prestižni teniski turnir koji će se igrati na stadionu Filip Šatrije, a očekivano - govorio je i o svom nekadašnjem "đaku", Noletu.

Boris Beker je sa 18 godina odbranio godinu dana ranije osvojenu titulu na Vimbldonu, Alkarazu je to pošlo za rukom sa 21 godinom. Nemac na početku otkriva koliko mladi Španac može u karijeri, ali i na predstojećim Olimpijskim igrama - Pariz 2024.

- Apsolutno je spektakularno kako igra tenis. Veliki sam fan Karlosa Alkaraza. Posle velike trojke, Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, važno je što imamo igrača poput Alkaraza. Dodao bih tu i Janika Sinera. Oni su teniseri koji imaju milione navijača i veliku podršku na svim turnirima. Imaju svoj stil i razvijenu ličnost. Očekujem da oni preuzmu primat. Alkaraz radi fantastičan posao. Pitanje je koliko još može da ostane gladan. Koliko može da izbegne povrede, igra veoma fizički tenis. U prošlosti je bio sklon povredama, nadam se da će ostati zdrav koliko je to moguće. Ako može da izdrži 10 godina. Ne bih se iznenadio da dođe do dvocifrenog broja grend slemova. Deset za početak, a posle ko zna koliko. Dug put je pred njim, rekao je teniski ekspert Eurosporta Boris Beker za Novosti.

GDE GLEDATI OLIMPIJSKE IGRE? Olimpijske igre biće prenošene na oba kanala Eurosporta, a pritom i na Max striming platformi gde će navijači moći da gledaju sadržaj kada žele.

Ljubičić nije baš rekao istinu o Bekeru i Đokoviću...

Nedavno je u razgovoru za francuski "L' Ekip" hrvatski trener i bivši teniser, Ivan Ljubičić govorio o Novaku Đokoviću i Karlosu Alkarazu, a između ostalog je istakao sledeće:

- Za Olimpijske igre definitivno će imati motivaciju, ali šta će se desiti posle? Bez Federera i Nadala Novaku je malo drugačije. Nema istu motivaciju. Boris Beker mi je rekao da mu se čini da je Novak Đoković prihvatio Alkarazovu superiornost, što nikada nije radio sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom, očekuje nas smena generacija, to je život, istakao je Hrvat, a Beker odgovara:

- Ivan je moj prijatelj. Ne znam šta je govorio francuskim medijima. Radili smo zajedno za italijanski medij, pokrivali smo žensko polufinale i finale (Vimbldona prim.aut). Nije bilo ličnih i nezvaničnih razgovora. Provodili smo ceo dan pričali o tenisu, ali nije bilo potrebe da ga pitam "Ivane, šta misliš o ovome"? To se nije dogodilo. Sve što smo želeli da kažemo jedno drugom, rekli smo u programu, to je to - istakao je Beker.

"Ne znam razumete li važnost Đokovića u Srbiji..."

Nemački trener apostrofirao je Đokovićevu ljubav ka domovini, te istakao da je Pariz 2024 za njega najvažniji upravo zbog nacionalnog ponosa.

- Novak je bio transparentan i otvoren na početku godine. Rekao je da je Pariz za njega najvažniji. Kada vam je ostalo samo da osvojite Olimpijske igre, prirodno je da želite da i to osvojite. Ne znam da li razumete važnost Novaka Đokovića u Srbiji. On može da bude predsednik. Prava je ikona u Srbiji. Za njega je prirodno da nastupa za Srbiju i predstavlja svoju zemlju. Radio sam u Riju sa srpskim igračima. Tamo je bio super zvezda. Ne možete da zamislite kakva očekivanja i moć poseduje, najbolje igra kada igra za svoju naciju. U Pariz dolazi nakon operacije. To što je u Londonu došao do finala blizu je čudu. Ima dosta vremena između Londona i Pariza zna tačno šta treba da radi. Ne bih o tome brinuo. Njemu je važno da bude jedan od favorita u Francuskoj.

Otkrio je i kako se Novak osećao nakon poraza u Riju.

- Izgubio je od Del Potra, nismo pričali celog dana, bio je slomljen. Bilo je to najveće razočarenje u njegovoj karijeri. Ima mnogo trofeja, ali nedostaje mu trofej na Olimpijskim igrama zato što voli Srbiju i posvećen je svojoj zemlji.

