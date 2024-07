"ĐOKOVIĆ JE BIO BRZ NA OBARAČU": Amerikanac iznenadio sve izjavom o Noletu i Alkarazu

Nekada prvi teniser sveta, Endi Rodik, smatra da je veliki uspeh što je srpski teniser, Novak Đoković i stigao do finala Vimbldona.

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser, Novak Đoković još jednom je zaustavljen u Londonu od mladog Španca, Karlosa Alkaraza. Drugim rečima, istorija se ponovima.

Američki teniser, Endi Rodik u svom podkastu, uvek ima neku kratku analizu da da što se tiče dešavanja oko Đokovića, pa ona nije izostala ni ovaj put, kako prenosi prtal "Miror".

- Pojavio se na terenu. Posle svega kroz šta je prosao - Aplauz za njega. Novak, svi znamo nije bio u formi, sve što je pokušavao bilo je da ostane zdrav. Ako i bude igrao bilo bi da ide iz kola u kolo, prvo, drugo i tako redom - rekao je Rodik.

FOTO: Tanjug/AP

Američki teniser, pokušao je iz Novakovog ugla da sagleda situaciju, ali i da osluškuje ljude, a njima je prvo "nije se kretao dobro". Na to je Rodik imao koju da kaže.

- To nije šala. Morate mnogo da vežbate da biste bili dobri. Iako znamo da to nije bila Novakova krivica, već povreda koja ga je zadesila. Bilo je jasno da nije bilo tih ubrzanja, njegove prepoznatljive igre, ali kada ste na vrhunskom nivou, te margine se lako prepoznaju i mislim da se to baš dogodilo u finalu - rekao je Rodik.

Ako pogledamo sa druge strane, španski teniser, Karlos Alkaras je samo mogao da iskoristio takvu situaciju protivnika, da čeka Đokovićeve greške i osvaja poene.

- Ono što je meni, moj instinkt govorio Novak nije imao samopouzdanja, prilagođavao se igri, a to je Karlos maksimalno koristio. Udarao je snažno kada je trebalo, pogađao drop šotove kad je morao, ulazio u ritern na drugi servis rano i tako nije dozvoljavao Novaku da se namesti, da dođe do svog udarca, a opet kada je Novak i imao šansu, nije je koristio kako treba, možda "povukao okidač malo prerano" - rekao je Rodik.

