"GORAN IVANIŠEVIĆ ME HVATAO ZA VRAT I GUŠIO!" Bivši trener Novaka Đokovića u velikim problemima

GORAN Ivanišević je bio teniski ekscentrik, majstor za skandale dok je bio igrač. Činilo se da se smirio kada je bio na klupi Novaka Đokovića, štaviše, Srbin je taj koji je vređao Hrvata, ali sada je isplivala mračna strana nekadašnjeg osvajača Vimbldona.

Foto: EPA-EFE/ PETER KLAUNZER

Naime, hrvatska manekenka Tatjana Dragović optužila je svog bivšeg supruga tenisera Gorana Ivaniševića za nasilje u porodici u eksluzivnom intervjuu za "Nacional".

- Goran Ivanišević me hvatao za vrat i gušio, pa onda plakao i govorio da nije tako mislio. Bojala sam se - kazala je ona.

Prema njenim rečima, protiv nje se godinama vodi hajka, a razlog je buran razvod koji je par imao. Njih dvoje već godinama ne mogu da se dogovore oko podele imovine, pa Tatjana Dragović sada tvrdi da je stvar kulminirala:

- Pre nekoliko dana, na zvono stana u Dalmatinskoj ulici gde stanujem s porodicom, agresivno su počela da zvone dvojica meni nepoznatih muškaraca. Sledeća dva dana to se ponovilo - poručila je ona i objasnila da veruje da se to dogodilo je to "početak zastrašivanja kako bi se iz tog stana što pre odselila".

FOTO: Tanjug/AP

- Simbolično je da se taj incident dogodio u vreme kada je naša kći Amber Marija mom bivšem suprugu formalno darovala, a zapravo prodala isti taj stan u Dalmatinskoj ulici, koji sam joj ja darovala zadržavši pravo doživotnog uživanja. Pa je moguće da je to zvonjenje usred noći označilo početak procesa zastrašivanja s ciljem da se iz tog stana iselim. Osim toga stana, ja nemam druge imovine - navela je hrvatska manekenka i preduzetnica.

Podsetimo, krajem prošle godine Goran Ivanišević je tužio Tatjanu Dragović i njihovu kćerku Amber Mariju zbog spornog stana.

