"PRITISAK JE PRIVILEGIJA": Novak Đoković i tri najmoćnije izjave u njegovoj karijeri (VIDEO)

Novak Đoković je za veći deo planete najbolji teniser svih vremena, zaslužio je mesto u istoriji. Osvojio je 24. grend slem titula, a pritom oborio i brojne rekorde. Kao najstariji igrač na broju jedan, onaj koji dolazi iz zemlje razorene ratom, nosi inspirativnu priču.

Đoković je inspirisao milione ljudi svojom posvećenošću igri i istrajnošću koju pokazuje kao sportista. Kroz karijeru prate ga brojni citati koji su obeležili jednu epohu, a popularni sajt "Sportskida" podsetio je na tri "najmoćnija citata" najboljeg svih vremena.

3. "Jedna stvar je sigurna. Osećam da imam moć da sam kreiram svoju sudbinu"

Novak Đoković je na Rolan Garosu 2023. godine osvojio 23. titulu na grend slemovima, te tako izjednačio rekord Serene Vilijams kao igrač sa najviše trofeja u open eri na Slemovima. Međutim, nekoliko meseci otišao je i korak dalje osvojivši Ju-Es open.

S obzirom da su mu u loži bila i deca Novak Đoković je iskoristio govor nakon titule u Parizu da inspiriše mlađe naraštaje.

- Želeo bih da iskoristim priliku da pošaljem poruku svakoj mladoj osobi. Šta god da je vaš san, tenis, sport ili bilo šta drugo... Ja sam bio sedmogodišnji dečak koji je sanjao da ću jednom da osvojim Vimbldon i budem broj jedan. Jedno je sigurno. Osećam da imam moć da kreiram svoju sudbinu. Pokušavam da vizualizujem svaku stvar u mom životu. Ne samo da verujem, već osećam da mogu sve u svakoj ćeliji mog tela.

2. "Teniski teren je za mene na neki način bojno polje i učionica. Dozvoljava mi da podelim moju strast sa drugima".

Tokom pandemije Kovid-19 virusa Novak Đoković je imao značajan razgovor sa motivacionim govornikom Džejem Šetijem o njihovim životnim putevima. Đoković je takođe bio jedan od prvih gostiju njegovog podkasta.

- Tenis je moja svrha. U poznom delu karijere promenio sam fokus. Moja svrha je bila da promenim formu i servis. Vidim teniski teren kao platformu na kojoj mogu da rastem. Gde osećam da sve mocije isplivavaju na površinu kao nigde drugde u mom životu. Za mene je to bojno polje, ali i učionica - svakog dana mi dozvoljava da delim strast sa drugima, rekao je tom prilikom Novak Đoković, koji je kasnije upravo zbog servisa i promene forme na terenu dobijao mnogo pohvala i upravo zato došao do 24. grend slema u karijeri.

1. Pritisak je deo toga čime se bavimo, nikada neće nestati.

- Kada je 2023. godine došao do finala Vimbldona (izgubio je od Karlosa ALkaraza). Međutim, pobedom nad Andrejem Rubljevim Đoković je izjednačio tada rekord Rodžera Federera sa 46 odigranih polufinala u muškom singlu. Tada je u intervjuu na terenu rekao legendarnoj Bili Džin King da je "pritisak privilegija".

Volim pritisak, volim ga. Mislim da svaki teniser želi da se nađe u poziciji da svi na turu žele da vas pobede, to je privilegija. Pritisak je deo onoga čime se bavimo, deo našeg sporta i nikada neće nestati, bez obzira na to koliko god titula na grend slemovima igrač osvoji, koliko god mečeva pobedili, ili koliko dugo igrali. Pritisak je na vrhuncu u svakom meču, posebno ovde na Centralnom terenu Vimbldona, ali u isto vreme budi najlepše emocije u meni i motiviše me da dostignem ciljeve o kojima nikada nisam mogao ni da sanjam, inspiriše me da igram najbolji tenis.

