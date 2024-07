ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Direktor najvećeg španskog teniskog medija video šta je Novak Đoković doživeo od bahate publike i uradio ovo!

Novak Đoković i Holger Rune su u ponedeljak odigrali osminu finala Vimbldona, a taj duel obeležilo je i nesportsko ponašanje dela navijača. Ta dešavanja dovela su do vrlo, vrlo zanimljive reakcije Hozea Morona, direktora najvećeg španskog teniskog medija "Brejk lopta" (Punto do break).

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Novak Đoković je pobedio Holgera Runea, posle čega je najpre na uobičajeni način sumirao utiske, da bi potom "lupio šamar" bahatim navijačima.

O tome kako je publici poželeo laku noć, na antologijski način, koji će se večno pamtiti, "Novosti" su vas već izvestile (uz video-snimak, to možete pogledati ovde).

Ali, nije samo njih.

Moron, koji dolazi iz zemlje koja je svetu tenisa dala, pored ostalih, "kralja šljake" - osvajača 22 grend slem titule Rafaela Nadala i nedavnog "broja 1 svetskog tenisa" Karlosa Alkaraza, koji se nada da će se vrlo brzo, tako mlad, vratiti na ATP vrh, odlučio se na vrlo hrabar korak.

I, prilično nesvakidašnji za "zapad". Ali vrlo častan.

Ovo je napisao o onome kroz šta na Vimbldonu prolazi Nole:

"Veliki deo krivice za to da li se neki sportista posmatrao 'bolje' ili 'gore'' u javnosti snosi štampa.

Ta zviždanja koja se na toliko različitih mesta upućuju Đokoviću su u velikoj meri rezultat upravo te štampe (ne sve, ali velikim delom) kojoj je uvek potrebno da istakne da postoji nekakav 'loš momak'.

To vam je struja. Taj stav 'Ako neki ljudi to rade i taj njihov rad stvara kontroverzu, onda oni profitiraju od toga i to je za njih dobro, e onda ću i ja to učiniti'. A kad nekoga izaberu, nema povratka.

Sigurno je Novak pravio greške na desetine puta u životu, kao i svi mi, pretpostavljam, ali to nije razlog da ga štampa uvek koristi kao metu da ga iznova napada.

Drugi su pogrešili ili više grešili od njega, a nisu imali isti tretman. To je, izvinite, sramotno.

Osoba sa tako dobrim vrednostima, koja je 'servirala' hiljadu pozitivnih primera za decu i odrasle, koja je oborila sve rekorde kojih je bilo i biće, koja je globalna slika ovog sporta i koja sa svojih 37 godina nastavlja da doprinosi tenisu tako da njegova slava i dalje raste, ta osoba ne zaslužuje ovakav tretman.

Nadam se da će, pre nego što poželi da se oprosti (od tenisa), ti zvižduci da se pretvore u aplauz. Pa da ga prepoznaju po onome što je uradio, što radi i što će uraditi za tenis, a da ne prođe 25 godina da ljudi shvate šta smo imali, a da nisu cenili.

Veliki je Nole. Sada i uvek!", istakao je Hoze Moron, direktor "Brejk lopte".

Una grandísima parte de culpa de que un deportista caiga “mejor” o “peor” en el gran público recae en la prensa.



Esos abucheos que le dirigen a Djokovic en tantas partes es, en gran medida, fruto de esa prensa (no toda, pero gran parte) que siempre necesita un “malo” al que… pic.twitter.com/oJ2ZKhDJ1s — José Morón (@jmgmoron) July 10, 2024

Podsetimo, bilo je predviđeno da Noletov naredni rival bude Aleks de Minor, ali se on povukao i Đoković je bez borbe prošao u polufinale.

