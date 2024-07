"MA, NE MOŽETE MI NIŠTA!" Novak Đoković isprozivao bahate Engleze kao nikada u životu!

Novak Đoković i Holger Rune su se sastali u osmini finala Vimbldona, a taj duel imao je i jednu ne baš sportsku scenu koju je priredila publika, kojoj se Nole posebno posvetio u govoru sa samog Centralnog terena.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Novak Đoković je pobedio Holgera Runea posle vrlo zanimljivog duela posle čega je najpre na uobičajeni način sumirao utiske:

- Veoma sam zadovljan. Mislim da je on bio daleko od svog najboljeg izdanja. Izgubio je prvih 12 poena, potom je morao da utroši vremena da bi se "vratio" u meč. Što se mene tiče, mislim da sam uradio sve što je trebalo na pravi način. Imao sam brejk loptu s kojom sam se susreo na kraju drugog seta, ali, veoma je ovo bilo solidno izdanje i zadovoljan sam što sam ovo završio posle tri seta - rekao je Nole.

Potom je upitan o "odnosu sa publikom", koja je vrlo bezobrazno vikala ("R)uuuu" u završnici drugog seta, i tokom trećeg, navodno bodreći tako Runea, a zapravo ometajući Novaka. Odgovorio je oponašajući zvuk koji su proizvodili ti navijači:

- Svim onima koji su imali poštovanje i koji su ostali večeras, imam od sveg srca samo veliko poštovanje. A za sve one koji su izabrali da ne poštuju igrače, u ovom slučaju mene, želim vam "gooood night" (na engleskom "lakuuuu noć"). "Gooooood night! Goood night!", veoma vam želim lakuuuu noć!

Nakon što je voditelj programa probao da situaciju vrati u očekivane okvire, rekavši "Nadam se da su samo komentarisali Runea, a da nisu bili nepristojni prema tebi", Nole je odmahnuo glavom.

- Ne, ne prihvatam to. Bilo je to nepoštovanje! Ja znam da su oni bodrili Runea, ali to je izgovor da viču meni "buuu". Na ATP turneji sam više od 20 godina, znam sve trikove, znam kako se ljudi ponašaju. Ja sam fokusiran na one koji su došli da gledaju tenis, koji poštuju igrače, koji su platili kartu da gledaju meč i koji vole tenis. Verujte, igrao sam u mnogo neprijateljskijoj atmosferi, ne možete da doprete do mene! - ućutkao je Novak bahate Engleze.

Evo i video-snimka kako je taj deo obraćanja izgledao:

Zero shits given by Novak Djokovic. pic.twitter.com/FUQ1niGUsJ — James Melville 🚜 (@JamesMelville) July 8, 2024

Na kraju, osvrnuo se i na svoje zdravstveno stanje.

- Dobro se osećam. Idem od dana do dana. Svaki put, kada ne igram, pokušavam s nečim novim... Idemo polako, ali dobro.

A onda, konstatacija da će igrati 15. četvrtfinale i da mu je rival Aleks de Minor.

- Osećam se dobro pred taj meč. Igrao sam nekoliko puta s njim u poslednje vreme, mislim da će nam ovo biti prvi put na travi. On je jedan od najbržih tenisera, ali uživam i ja u mojoj 37. godini - rekao je nasmejani Nole i napustio Centralni teren.

Podsetimo, tačno je da je predviđeno da njegov naredni rival bude Aleks de Minor, ali se on nalazi u ozbiljnoj situaciji i pitanje je šta će sa tim mečom da bude.

