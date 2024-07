ENGLESKA OVO UOPŠTE NIJE OČEKIVALA! Evo šta je Novak Đoković rekao na Centralnom terenu posle podviga na Vimbldonu

Novak Đoković je pre nepune četiri nedelje operisao koleno, a ipak došao na Vimbldon. I ne samo došao, već i dobio meč prvog kola. A onda je posebno oduševio englesku publiku.

Podsetimo, u prvom takmičarskom nastupu posle hirurškog zahvata na meniskusu desnog kolena, Đoković je savladao Vita Koprivu i prošao u drugo kolo Vimbldona.

Još na igralištu, ovako je odgovorio na upućena pitanja. Najpre - o tome kako je "preživeo" povratak:

- Odlično sam se osećao na terenu. Vimbldon je, po mene, "došao" u drugačijim okolnostima ove godine. Izuzetno sam zadovoljan kako sam igrao, kako sam se osećao, a hvala svima koji su to i podržali - rekao je prvo Nole.

Gotovo u dahu je dodao:

- Trudio sam se da se fokusiram na igru, ne na koleno. Sve što sam mogao da uradim sa timom u ove tri i po nedelje da budem ovde pred vama, mi smo zajednički i uradili. Da je bilo koji drugi turnir na svetu, verovatno ne bih rizikovao (zastao je, zbog aplauza publike). Ali, jednostavno, ovo je Vimbldon, mnogo ga volim.

A onda, deo obraćanja koji engleska publika nije očekivala, ali je na kraju gromoglasnim aplauzom ispratila Novaka u svlačionicu:

- Svi u mom timu smo došli do zaključka da od prvog dana rehabilitacije probamo da dovedemo moje telo u stanje da ovde igram. Naravno, hvala mnogo mom hirurgu, sjajno je odradio posao. Ja sam imao samo jednu operaciju u karijeri, na laktu pre šest godina. Uvek gledam da izbegnem hirurške zahvate, kada god je moguće. Ali, i imao sam sreće kao neko sa ovoliko godina u profesionalnom sportu, da se malo povređujem. Recimo... Evo, Tu je i Nik Kirjos. Video sam ga malopre. On je imao velike probleme i još uvek ih ima sa povredama. Ja sam imao sreće, pa sam samo kratko odustvovao, ali se zaista saosećam se sa svima koji imaju, poput Nika, poteškoće da iz zdravstvenih razloga ne mogu da igraju. Mnogo je to teško, jer tada se osećate veoma bespomoćno, i to zato što postoji nešto što ne omogućava da igrate, da radite ono što volite. Nekada to traje mesecima, nekada godinama. Ima mnogo takvih primera u sportu, u tenisu. Eto, danas je Endi Marej odustao od takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, što je veliki udarac za turnir. Ja imam ogromno poštovanje prema njemu i svemu što je uradio za ovaj naš sport - rekao je Novak, pa zastao, zbog gromoglasnog aplauza.

Obraćanje je zaključio sledećim rečima:

- Nadam se da će Endi moći da završi karijeru onako kako on to želi. Stvarno je nesrećna okolnost što će igrati samo dubl ove sezone. Možda će probati sledeće godine, voleo bih. Želim mu sve najbolje, šaljem mu dobre želje i pozdrave. Znate... teško mi je da ga gledam koliko se mučio sa povredama, ali mi nije lako da pričam o tome, jer sam i ja u sličnoj situaciji. Ali, treba odati priznanje svim sportistima koji izlaze na neki način iz svih tih problema koje povrede izazivaju - naglasio je Novak Đoković, pre nego što je aplauzima ispraćen sa Centralnog terena Vimbldona.

