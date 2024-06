''NADAL MOŽE DA OSVOJI ROLAN GAROS!'' Slavni teniski trener je najveći mogući optimista

Jedan od najpoznatijih teniskih trenera, Patrik Muratoglu, smatra da Rafael Nadal nije rekao poslednju reč u svetu tenisa, te da će i sledeće godine igrati na najvišem mogućem nivou.

FOTO: Tanjug/AP

– Meni je Rafa pokazao da i dalje može da se nadmeće sa najboljima – rekao je poznati stručnjak na Instagramu.

- Ceo svet je mislio da bi to mogla da bude njegova poslednja partija u karijeri, ali takva očekivanja su bila potpuno pogrešna. Slažem se sa izjavom Benoe Pera da bi 95 odsto tenisera tog dana izgubilo od Nadala. Nije imao vremena da postigne bolju formu, ali je kvalitet njegove igre bio visok. Da je igrao protiv nekog drugog, dobio bi šansu da to popravi, da je igrao protiv Zvereva kasnije, recimo u četvrtfinalu, bila bi potpuno drugačija priča. Tada bi već bio u mnogo boljoj formi.

Za Muratoglua je Nadalova odluka da preskoči Vimbldon još jedan dokaz da ne razmišlja o penziji.

– Da mu je na umu povlačenje, on bi otišao u London da se oprosti. Međutim, on još nije spreman za to, ne želi da ide na velike turnire reda radi. Zato je preskočio Vimbldon kako bi se što bolje pripremio za Olimpijske igre u Parizu. Nadal se vraća na Rolan Garos sa željom da pobedi. Zbog toga uveliko trenira na šljaci i zato se prijavio za turnir u Bastadu.

