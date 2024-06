OVO ĆE OBRADOVATI CELU SRBIJU: Siner rekao kada očekuje Đokovića ponovo na terenu

Italijanski teniser Janik Siner govorio je za medije o dolasku na poziciju broj jedan na ATP listi, ali je izneo i iznenađujuća očekivanja, a tiču se Novaka Đokovića.

FOTO: Tanjug/AP

Govorio je Italijan o utiscima što je postao broj jedan, ali i najavio da bi mu najveća radost bila zlatna medalja u Parizu.

– Bio je sjajan momenat kada sam shvatio da sam postao broj 1, ali sam tužan što se nisam plasirao u finale. Čak mi je taj osećaj tuge što sam finale morao da gledam na TV-u jači. Utešio sam se kada sam se setio da je za mesec dana na istom stadionu Olimpijada. Najbolji način da izbrišem ovu gorčinu biće da osvojim zlatnu medalju - počeo je Siner.

Istakao je i da očekuje da će Đoković igrati na Vimbldonu, iako su prognoze lekara drugačije.

– Očekujem da Đoković igra na Vimbldonu, mada su procene lekara da je to veoma malo verovatno. Njegov cilj je da se vrati na teren što je brže moguće i mislim da će uspeti to da ostvari već u Londonu. Bio bi veliki gubitak ne videti ga tamo - dodao je Siner.

Na kraju je rekao da će mu biti mnogo teže da odbrani svoj dosadašnji uspeh.

– Moji protivnici više neće imati šta da izgube protiv mene, dok ću ja imati sve da izgubim. To je emotivan deo statusa prvog na svetu i to mi se dopada. Moraću još više da radim kako bih imao nova rešenja na terenu i to će biti moj sledeći korak. Želim da postanem nepredvidljiv u igri – zaključio je prvi teniser sveta.

Vimbldon je na programu od 1. do 14. jula.

BONUS VIDEO: "ĐOKOVIĆ MOŽE DA IGRA JOŠ 2-3 GODINE": Goran Ivanišević o Novaku i budućim planovima

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.