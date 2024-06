"NOVAK JE NOVAK, ON JE UVEK SPREMAN": Rud pred meč sa Đokovićem

Norveški teniser Kasper Rud biće protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Rolan Garosa. Norveški teniser izgubio je od srpskog prošle godine u borbi za titulu u Parizu, ali mu samopouzdanje daju dobri rezultati u ovoj godini.

Kasper Rud već treću godinu zaredom igra u četvrtfinalu grend slema u Parizu. U četvrtom kolu je posle četiri seta savladao Tejlora Frica, pa je tako zakazao novi meč sa srpskim teniserom Novakom Đokovićem.

Svestan je sedmi teniser sveta kakav je izazov pred njim. U međusobnim duelima u skoru pet od šest mečeva išlo je u korist srpskog tenisera Novaka Đokovića.

- Da, možemo da kažemo da je on drugi najbolji igrač na šljaci svih vremena, posle Rafe Nadala. Borg ima više titula od njega, ali Novak je uvek bio blizu, skoro uvek je u finalu i gubio je od Rafe, a ja sam izgubio od njega prošle godine - rekao je Rud.

Rud se osvrnuo na Novakove prethodne mečeve, koje je prilično dugo igrao. Đoković ima vrlo dobar pregled igre, poštuje protivnika, zna i da ga dobro pročita i nikada ne odustaje. Kompletan je igrač.

- Neverovatno dobro čita igru, jak je, ne posustaje. Nekada osećate da će pasti, ali se to nikada ne dešava. Pokazao je to u poslednja dva meča, igrao je četiri sata, činilo se da je pao, ali se uvek vraćao - rekao je Rud.

Đoković je na neverovatan način došao do četvrtfinala, pošto je uprkos povredi napravio preokret protiv Fransiska Serundola.

- Ne očekujem da će da se preda. Moram da očekujem da će na teren izaći svež i spreman. Neću razmišljati o tome da li je igrao devet, 12 ili četiri sata. Novak je Novak. Biće spreman bez obzira na sve, ili će dati sve od sebe da bude spreman. Razmišljaću da ja imam 25 godina, a on 37. Možda to ne znači mnogo, jer je on fizički i dalje u odličnoj formi, ali odigrao je nešto više sati od mene ovde, moji mečevi nisu bili toliko dugi i trudiću se da to iskoristim - rekao je Rud.

Srpski teniser Novak Đoković je na konferenciji za medije u ponedeljak izjavio da ne zna hoće li biti spreman za četvrtfinale, prvo mora da pregleda desno koleno.

Podsećanja radi, Novak Đoković nije trenirao u utorak. Meč četvrtfinala trebalo bi da se igra u sredu, a termin meča biće naknadno objavljen.

