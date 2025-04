MAKS-IMALNO U JAPANU! Ferštapen neprikosnoven na "Suzuki", Norisu drugo mesto

Aktuelni svetski šampion u Formuli 1 Holanđanin Maks Ferstapen iz Red Bula pobedio je danas na trci za Veliku nagradu Japana, koja je vožena na stazi u Suzuki.

FOTO: Tanjug/AP

Ferstapen je trijumfom u Japanu stigao do prve pobede u ovoj godini. On je do pobede na trećoj trci u sezoni stigao u vremenu 1:22:06.983.

Aktuelnom svetskom prvaku ovo je četvrta uzastopna pobeda na stazi "Suzuka", a 64. u karijeri u šampionatu Formule 1.

Drugo mesto osvojio je vozač Meklarena Britanac Lando Noris, koji je za pobednikom kasnio 1,423 sekunde. Treći je bio još jedan vozač Meklarena Australijanac Oskar Pjastri, koji je za Ferstapenom zaostao 2,129 sekundi.

Četvrto mesto osvojio je vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je peti bio Džord Rasel iz Mercedesa.

Bodove su još osvojili vozač Mercedesa Kimi Antoneli, Luis Hamilton iz Ferarija, Isak Hadžar iz Rejsing bulsa, Aleksander Albon iz Vilijamsa, kao i vozač Hasa Oliver Berman.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Noris sa 62 boda, Ferstapen je drugi sa 61, dok je Pjastri na trećoj poziciji sa 49.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 13. aprila za Velika nagrada Bahreina.

BONUS VIDEO: SUZE KOJE SU OBIŠLE SVET: Anđela Branković i himna "Bože pravde" posle svetskog zlata