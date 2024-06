ENGLESKA LEGENDA NE MOŽE DA VERUJE: "Gledam Novaka Đokovića i - u šoku sam!"

Novak Đoković nastavlja odbranu titule na Rolan Garosu. Još jednu nestvarnu pobedu ostvario je srpski teniser – uprkos povredi! Savladao je prvi reket sveta Franciska Serundola sa 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Neverovatni Novak Đoković je uprkos povredi sve ostavio bez reči, a nekadašnji britanski teniser Tim Henman nije štedeo pohvale na račun prvog tenisera planete.

- Apsolutno je neverovatan. Očaravajuče je gledati ovakav nivo tenisa, uspevao je da izmisli neke udarce u važnim trenucima. Stojim ovde, skoro da sam u šoku. Opet, to je ono što on radi, pomislim "što se uopšte iznenađujem, više puta je to već uradio". Pronađe način da završi posao i zbog toga je jedan od najboljih svih vremena, neverovatna igra, i to posle impresivne pobede rundu pre toga, rekao je ekspert Eurosporta Tim Henman i dodao:

- On ima 37 godina, tražio je pomoć fizioterapeuta u trećem setu zbog problema sa povredom kolena. Mučio se, to je uticalo na njega mentalno. Pao je dole, ali je uspeo da preokrene kada je osetio pravi trenutak. Ponovo je imao interakciju sa publikom, rekao je "potrebna mi je vaša pomoć" i dobio ju je. Gledajući spolja lako je biti u neverici. Bio je u zaostatku 2:1 u setovima, izgubio servis i bolela ga je noga. Ali mislim da u njegovom umu nije ni u jednom trenutku pomislio da je meč izgubljen.

