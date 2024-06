"NOVAČE, IDI KUĆI!" Izjava teniskog eksperta o kojoj bruji Rolan Garos

Branilac titule na Rolan Garosu Novak Đoković je izveo još jedan spektakularan povratak savladavši Lorenca Muzetija u pet setova na stadionu Filipa Šatrijea.

Svi su iznenađeni energijom koju je pokazao Srbin, naročito ako se uzme u obzir kakve je partije prikazivao u 2024. godini.

- Novak Đoković ne zna kada je poražen i postaje zver kad je suočen sa izazovima velikih mečeva – rekao je Mats Vilander.

Vilander je bio impresioniran Đokovićem koji jednostavno ne priznaje poraz, čak ni u 37. godini.

- Čovek nije ljudsko biće, postaje zver na najboljim terenima na svetu; savršen primer šta veliki šampioni mogu da urade čak i kada stvari ne idu kako treba. To je jedan od razloga zašto je i dalje tu i zašto i dalje obara rekorde, jer ga u stvari i ne zanima obaranje rekorda, zanima ga samo da pobedi Muzetija. Kaže, 'Da, znam da sam oborio još jedan rekord', ali za njega je svakodnevni posao ono što je toliko neverovatno i što mi nismo mogli. Ima 37 godina i još uvek živi dan za danom, trenutak za trenutkom. Kako to radiš, Novače? Posle ovakvog meča, pomislili biste 'Idi kući, Novače. Imaš decu kod kuće'. Ali on to odbija da uradi.

