KRAJ BAJKE OLGE DANILOVIĆ U PARIZU: Srpkinja izgubila u osmini finala Rolan Garosa

OLGA Danilović završila je učešće na Rolan Garosu, pošto je u osmini finala izgubila od Markete Vondroušove sa 6:4, 6:2.

FOTO: Tanjug/AP

Srpkinja nije uspela da napravi još jedno iznenađenje, ali svakako mora da bude ponosna na nastup u Parizu. Postala je naša prva teniserka koja se plasirala u osminu finala grend slema još od Jelena Janković koja je to uradila 2015. na Vimbldonu.

Takođe, ova 23-godišnjakinja je ostvarila skok na VTA listi od čak 18 pozicija, pa će na narednoj biti na 107. poziciji na svetu.

Što se meča tiče Olga ga je počela fantastično. Prva je napravila brejk i povela sa 1:4. Ipak, odjednom je stala, Čehinja je to iskoristila i napravila seriju od pet gemova što joj je omogućilo da dobije prvi set.

Drugi set je počeo brejkom Vondroušove koja je niz osvojenih gemova produžila na sedam. Tek tada je Olga prekinula taj niz, ali to nije uzdrmalo šestu na planeti koja je do kraja meča još jednom Srpkinji oduzela servis i došla do trijumfa u meču koji je trajao jedan sat i 21 minuta.

Češka teniserka će u četvrtfinalu igrati protiv najbolje na svetu Ige Švjontek. Poljakinja je pregazila u osmini finala Anastasiju Potapovu.

Drugi set: Danilović - Vondroušova 4:6, 2:6

2:6 - Kraj meča! Olga Danilović je izgubila u osmini finala Rolan Garosa.

2:5 - Još jedan brejk napravila je Vondroušova i serviraće u narednom gemu za pobedu i plasman u četvrtfinale.

2:4 - Za sada Danilovićeva ne uspeva da napravi brejk. Održava prednost koju je stekla na samom početku drugog dela meča.

2:3 - Ne predaje se Olga i ne treba! Imala je šesta na planeti priliku za brejk i u ovom gemu, ali Srpkinja je odigrala agresivno i uspela je da se izvuče iz te situacije.

1:3 - Lak gem osvaja Marketa u kom protivnica nije osvojila nijedan poen. Opet je odigrala jedan dobar lob, taj udarac je služi odlično tokom celog meča.

1:2 - Prekinula je Danilovićeva seriju Vondroušove od sedam gemova i na taj način se upisala na semaforu u drugom setu.

Olga Danilović/FOTO: Tanjug/AP

0:2 - Velika šteta! Olga je propustila dve brejk prilike. Čehinja je na kraju uspela da se izvuče iz teške situacije i potvrdila je brejk.

0:1 - Nastavlja seriju Vondroušova. Čehinja je na startu drugog dela meča odmah oduzela servis 125. na VTA listi.

Prvi set: Danilović - Vondroušova 4:6

4:6 - Srpkinja je izgubila prvi set. Pala je u potpunosti u drugoj polovini prvog dela meča. Marketa je to iskoristila i serijom od pet gemova došla do prednosti.

4:5 - Danilovićeva je u padu, to je iskoristila Vondroušova da napravi još jedan brejk, pa sada servira da dobije prvi set.

4:4 - Treći gem je vezala Čehinja. Olga je bila ljuta na sudiju zbog toga što nije vide aut nakon servisa Markete posle kojeg bi rezultat bio 0:30. Ipak, nije ni naša teniserka prekinula igru, pa je poen pripao šestoj na planeti.

4:3 - Vraća se u prvi set devojka iz Sokolova pošto je iskoristila prvu brejk loptu. Odigrala je veoma dobar gem u kojem je uspela da odigra jedan sjajan lob i volej.

4:2 - Počela je malo bolje da igra Čehinja, smanjila je broj grešaka, ali Olga je i dalje ta koja ima prednost brejka.

4:1 - Veoma lako Srpkinja dobija gemove kada servira. Trenutno šesta teniserka sveta nije bliza ni blizu brejk prilike.

Olga Danilović/Foto: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

3:1 - Upisala se na semaforu i Vondroušova koja je dobila gem bez većih problema. Olga je osvojila samo jedan poen i to zahvaljujući protivnici koja je napravila duplu servis grešku.

3:0 - Fenomenalno igra 125. na VTA lista od početka duela, potvrdila je brejk tako što je odigrala sjajnu forhend paralelu.

2:0 - Danilovićeva pravi brejk! Odlično Srpkinja počinje meč. Odmah je ouzela servis Čehinji koja ne blista na startu duela.

1:0 - Olga je prva servirala i dobila je gem bez problema, pomogla joj je Čehinja koja je napravila nekoliko grešaka.

Uoči meča:

Trenutno 125. na VTA listi je već odigrala šest mečeva u Parizu, pošto je do glavnog žreba morala da stigne preko kvalifikacija. Ona je redom pobeđivala Anku Aleksiju Todoni, Kimberli Biral, Astru Šarmu, zatim Martinu Trevisan, Danijel Kolins i Donu Vekić.

Protiv Čehinje je čeka težak zadatak, ne samo zbog toga što je ona aktuelna šampionka Vimbldona i finalistkinja Rolan Garosa iz 2019. godine, već i zbog toga što je Olga mnogo više vremena provela na terenu do sada.

Danilovićeva i Vondroušova su do sada odigrale jedan međusobni meč. Bilo je to na startu ove godine u Junajted kupu, kada je 24-godišnjakinja iz Sokolova trijumfovala sa 6:1, 3:6, 6:3.

Pobednica ovog duela će u narednoj rundi igrati sa boljom iz duela Iga Švjontek (Poljska) - Anastastija Potapova (Rusija).

