OVAKVI MEČEVI OSTAJU ZAUVEK: Novak Đoković o svom epskom trijumfu protiv Muzetija

Istorijski meč odigrao je Novak Đoković (1. ATP) noćas protiv Italijana Lorenca Muzetija (30. nosilac) – 7:5, 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:0.

- Neverovatan meč! Jedan od najuzbudljivijih koje sam odigrao u svom životu – poručio je Novak, u pola 4 ujutro, odgovarajući na konferenciji za medije na pitanje "Novosti" da li su ovo oni mečevi posle kojih više ništa nije isto.

Pitali smo ga i gde je pronašao snagu da ga završi u ovako veličanstvenom stilu.

- U pubilici! Veliko mi hvala. Uglavnom su podržavali Muzetija, do 2:2 u 4. setu. Tu se nešto promenilo, ne znam šta, ali hvala im što stali na moju stranu, što su počeli da skandiraju moje ime. To me je pokrenulo, to mi je dalo veliki podstrek, energiju koja me je nosila praktično do kraja meča. Jedan gem sam izgubio od tog trenutka! – nastavio je Nole da odgovara.

Istovremeno je čestitao Muzetiju i iskazao mu veliko poštovanje za ogromnu borbu.

- Nažalost, jedan je morao da izgubi. Na mreži sam mu rekao da treba da bude ponosan i da je borba bila izvanredna. Ovakve mečeve je uvek lepše dobiti nego izgubiti, ali odigrao je, bar ono što sam ga ja gledao, najbolji tenis ikada. Svaka čast, ako bude nastavio ovako, blistava mu je budućnost, to je sigurno – završio je Novak odgovar na naše pitanje.

Mnogi nisu verovali u njega pred početak Rolan Garosa.

- To je moja životna priča, da se zainatim onda kada me svi otpisuju i da pokažem od čega sam satkan! A to sam toliko puta u životu i karijeri pokazao. Nastavljam. To me dodatno motiviše, kada me ljudi otpisuju. Nismo završili turnir. Kako kaže nažalost pokojni Kobi Brajant: "Posao nije završen". Idemo dalje! – rekao je Nole novinarima.

U jednom trenutku se tokom meča, na 1:1 u 4. setu se okrenuo ka svom boksu i kao da je rekao da zna šta nadalje treba da radi.

- Imao sam malu razmenu osmeha sa suprugom. Jelena mi je novi-stari psiholog! – našalio se Nole, a onda se obratio novinarima i svima onima koji su ga gledali do prvih jutarnjih sati:

- Hvala svima što ste ostali, ovo su istorijski trenuci, iako je 3. kolo i nije završetak turnira. Ovakvi mečevi ostaju zauvek!

