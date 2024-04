OVO NOVAKA BAŠ BOLI! Ivanišević otkrio: Đoković misli da je dužan....

Najbolji teniser sveta Novak Đoković je osvojio sve što se može osvojiti, ali mu je olimpijsko zlato ostalo nedosanjan san.

Foto: EPA-EFE/ PETER KLAUNZER

U Pekingu je osvojio bronzu, potom su usledila razočaranja u Londonu, Riju i Tokiju, ali sada je nova šansa.

Goran Ivanišević, doskorašnji Novakov trener, u ekskluzivnom intervjuu za Sport klub kaže da će Đoković pronaći pravi put posle slabijeg početka sezone, a imao je i želju za Novaka.

- Ne da verujem da će se (motivisati), već sam siguran u to. Od srca mu želim da osvoji olimpijsko zlato, pre svih grend slemova – to je nešto što on želi i što smatra da je dužan. Nije on nikome ništa dužan, ali ‘ajde… Želim mu da uspe u tome”, rekao je Ivanišević i dodao:

- Kada je Novak DJ, onda ljudi plešu ono što on pušta. Što pre preuzme DJ pult, pre će ljudi (zaigrati).

