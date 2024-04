RASPLET NA ROLAN GAROSU: Matematika jasno kaže da li Novak Đoković može da izgubi prvo mesto

ZAHUKTALA bitka za "broj 1" trebalo bi da svoju kulminaciju ima na Rolan Garosu početkom juna. Teniski tron na kojem suvereno već 419 nedelja vlada Novak Đoković preti da se "uruši", a najviše pod naletima sjajnog Janika Sinera.

Digitron i matematika jasno kažu - Italijan je u ubedljivo najboljoj poziciji da na šljaci postane 29. vladar belog sporta. Momak iz Bolcana brani tek 585 bodova, dok sa druge strane naš as mora da "odbrani" 2.315 (od čega 2.000 u Parizu). Sa "grejs" periodom i trenutnom razlikom od 1.115 poena, Nole ima malo prostora da amortizuje i pripremi teren kako u Bulonjskoj šumi ne bi posrnuo.

Ipak, sve najviše zavisi od toga koliko će još dugo biti "vrela ruka" Sinera. Jedino ako je gurne u kofu sa ledom i usledi pad forme. U celoj jednačini ne bi trebalo zaborati ni Karlosa Alkaraza, koji ima u vidnom polju povratak na čelo. Međutim, Španac je u sličnoj poziciji kao i rekorder po broju nedelja na vrhu, jer mora da "nadogradi" 2.265 bodova.

- Novakov motiv je da odbrani poene, ali i da se zadrži na prvom mestu, dokazao je da može sa pritiscima da se nosi. On je i dalje surovi profesionalac. Sa svim što ima iza sebe, šta je napravio i uradio, mene šokira što i dalje želi da se bavi tenisom i bude profesionalac. Izašao je iz bilo koje forme logičnog razmišljanja do kada bi to trebalo da bude. On više nema protiv koga da se bori i nema koga da juri, prevazišao je sve. Juri samog sebe, a to je najteže. Čak i za Olimpijske igre je izjavio da bi mogao da učestvuje i na sledećim igrama. Nosio se sa svim pritiscima i nije ga ništa poremetilo - istakao je Bogdan Obradović na televiziji "K1".

Nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije, koja je došla do titule 2010, smatra da u poznim igračkim godinama Novak ima prostora za napredak.

- Na servisu može da napreduje. Nemoguće je da budeš dobar sa tri udarca, a da na servisu ne budeš na tom nivou. Postoji prostor kod njega da se to može uraditi. Siguran sam da će se, ko god bude radio s njim, truditi da to usavrši - zaključio je Obradović.

Žena trener može da prođe

MUŠKI teniser i žena kao glavni trener kombinacija je koja bi mogla da funkcionše i u slučaju Novaka Đokovića. Obradović je naveo uspešne primere.

- Morezmo je radila sa Endijem Marejem i to je funkcionisalo, ali je on, takođe, radio sa svojom majkom, pa se negde navikao. Pitanje je kako bi se ovde uklopila. Končita Martinez je već vodila Dejvis kup reprezentaciju Španije i odlično se pokazala. Zimonjić je sada, takođe, sa njim - rekao je Obradović.

ATP lista

1. N. Đoković 9.725 2.315

2. J. Siner 8.710 585

3. K. Alkaraz 8.645 2.265

(teniser, trenutni bodovi, poeni koje brani)

