OBRADOVIĆ: ''Đoković je "utegnut", ženski trener mogao bi da ga isprati''

Niko nije očekivao te, slabije rezultate i zato je Novak Đoković uradio nešto da to promeni. Nije sačekao da se sezona odmotava, pa da razmišlja o tome. Došao je do tog preseka, što je u ovom trenutku jako dobro, rekao je nekadašnji selektor Dejvis kup tima Srbije Bogdan Obradović o odluci najboljeg tenisera sveta da završi saradnju sa trenerom Goranom Ivaniševićem.

Obradović je gostujući na televiziji K1, u emisiji "Kec na jedanaest" istakao da ne sumnja da je srpski teniser spreman i motivisan za nastavak sezone.

- Svi smo mi jedna velika porodica, ali u tom nekom trenutku, koliko ćeš vremena ti sa nekim provesti, to te život ne vodi. Oni će i dalje biti tu zajedno, Goran je rekao da će on i Novak ostati prijatelji do kraja života, istu rečenicu je izgovorio i Đoković. Bio sam na konferenciji za štampu nakon raskida saradnje i na treningu, tako da sam video atmosferu. Novak je totalno "utegnut", pozitivan, potpuno je okrenut ka karijeri, taj kondicioni deo koji je radio je fenomenalan, utegnut je kao praćka - smatra Obradović.

Kada imate dva čvrsta materijala, tu počinje njihov dodir, sučeljavanje i stvaranje dosta varnica. Ako primetite da se već pali vatra, onda to nije dobro, naglasio je Obradović.

- Niko tu ne kaže da je neki od ova dva materijala lošiji, nego jednostavno ne funkcioniše više kako treba i onda je najbolje promeniti.

Obradović je prokomentarisao spekulacije da bi Đokovićev novi trener mogla da bude žena - Ameli Morezmo ili Končita Martinez.

- Morezmo je radila sa Endijem Marejem i to je funkcionisalo, ali je on takođe radio sa svojom majkom, pa se negde navikao. Pitanje je kako bi se ovde uklopila. Končita Martinez je već vodila Dejvis kup reprezentaciju Španije i odlično se pokazala. Zimonjić je sada takođe sa njima. Ko će imati ulogu zvaničnog trenera, to će odlučiti Novak.

Prema njegovim rečima, ženski trener bi mogao da deluje umirujuće na Novaka.

- To je do samog igrača, šta on zapravo želi i hoće, ali mislim da može žena da ga isprati. One imaju saznanja kao i muškarci, čak mislim da žene mogu nas bolje da razumeju emotivno, kao i da stabilizuju. Ono što muškarci ne mogu da urade, to sigurno mogu žene. Mislim da apsolutno može da funkcioniše. Možda Novaku i treba taj umirujući deo, gde bi ga žena izbalansirala drugačije. Sve je to do Novaka, šta će njemu prijati - rekao je Obradović.

Novak je zadržao rutine i nema nikakvih promena. Ko će biti trener, za to ipak mora da prođe vreme. Dokaz toga da on nema nekog u rezervi je to da je sjajno funkcionisao sa Ivaniševićem, da je imao nekoga u glavi, već bi ga pripremao. Osetio je jednostavno, da nakon loših rezultata i nekog zasićenja, došlo je vreme za promenama, dodao je on.

- Motiv mu je da odbrani poene, ali i da se zadrži na prvom mestu, dokazao je da može sa pritiscima da se nosi. Novak je i dalje surovi profesionalac. Sa svim što ima iza sebe, šta je napravio i uradio, mene šokira što on i dalje želi da se bavi tenisom i bude profesionalac. On je izašao iz bilo koje forme logičnog razmišljanja, do kada bi to trebalo da bude. On više nema protiv koga da se bori i nema koga da juri, prevazišao je sve. Juri samog sebe, a to je najteže. Čak i za Olimpijske igre je izjavio da bi mogao da učestvuje i na sledećim igrama. Nosio se sa svim pritiscima i nije ga ništa poremetilo - kaže Obradović i otkriva na čemu bi radio sa Noletom, ukoliko bi on postao njegov trener.

- Na servisu, mislim da tu može da napreduje. Nemoguće je da budeš dobar na tri udarca, a da na servisu ne budeš na tom nivou. Postoji prostor kod njega da se to može uraditi. Siguran sam da će ko god bude radio s njim, truditi se da to usavrši. Svi treneri gledamo to drugačije, jer imamo potpuno drugačiji pristup Novaku. Nadam se da će sa te strane naći taj zajednički jezik i viziju koju ima sa budućim trenerom.

Teniski stručnjak objašnjava i zbog čega Novak želi da izbegne igranje turnira na drugim podlogama.

- Njemu je totalni fokus na Olimpijskim igrama koje se igraju na zemlji. "Pobegao" je iz Amerike za Evropu da bi krenuo da trenira ovde i da bi se spremao za put u toku sezone i da bi što više vremena proveo na zemlji pre OI. Zbog toga se povela priča da neće igrati na Vimbldonu, već da će igrati na Rolan Garosu kako bi mu fokus ostao na zemlji. Olimpijske igre dolaze posle niza turnira, a on možda želi da izbegne druge podloge kako bi imao što više turnira na zemlji - zaključio je Obradović.

