SRAMOTA! Alkarazu dodelili priznanje koje Đoković čeka selu karijeru

NOVAK Đoković doživeo je još jednu veliku nepravdu u karijeri.

Foto: Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz dobitnik je nagrade Stefan Edberg, nagrade za fer plej, profesionalizam i integritet, kako na terenu, tako i van njega.

Alcaraz se pridružuje Hoseu Higuerasu (1983), Aleksu Koreči (1996, 1998) i Rafaelu Nadalu (2010, 2018-21) kao četvrti Španac koji je dobio prestižnu ATP nagradu i to godinu dana nakon što je postao najmlađi broj jedan na planeti.

Ovaj dvadesetogodišnjak već ima tri ATP nagrade zasnovane na glasovima igrača, uključujući Novajliju godine 2020. i Najboljeg napredovanja 2022.

- Veoma sam srećan što sam osvojio Stefan Edberg nagradu za fer plej. Posebno sam srećan što je to nagrada koju biraju moje kolege sa ture. To mi puno znači, pa vam svima puno hvala - istakao je on.

Iako je Novak Đoković osvojio gotovo sve u karijeri, ovo priznanje nikada nije dobio.

Rekorder je za sada Rodžer Federer, koji je čak u 13 navrata dobio ovo priznanje, dok je Nadal pet puta bio izabran. Prošle godine ovu titulu poneo je Kasper Rud, a sada mladi Španac.

Nagrada Stefan Edberg dođeljuje se od 1997. godine, a pravo glasa imaju aktivni teniseri. Oni na kraju svake godine biraju među sobom onoga koji je, kako stoji u objašnjenju "tokom sezone bio primjer profesionalizma, čuvar integriteta teniske igre, ko se takmičio ne dovodeći u pitanje poštenje, ali i ko je radio na promociji tenisa van terena".

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

