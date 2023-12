KAKVE REČI O NOVAKU: Đoković nije arogantan, ne gleda vas sa visine

“Lo veo siempre y me saluda. Nunca me senté a charlar con él, pero me encantaría. No es arrogante ni te denigra, lejos de eso. Sabe como te está yendo y los resultados de todos”.@FranCerundolo sobre Novak Djokovic, en @clank_media. pic.twitter.com/tIGCNtqDEN — Victorio Grigera (@vgrigera_) December 13, 2023