MATIRANA I AUSTRIJA: Rukometašice osvojile prvo mesto u grupi B na juniorskom SP u Kini

RUKOMETAŠICE blistaju na juniorskom SP u Kini. Srpkinje su osvojile prvo mesto u grupi B pošto su posle Paragvaja i Angole savladale i Austriju sa 29:27 (14:11), tako da u drugu fazu prenose dva boda.

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Izabranice Zorana Barbulovića u ponedeljak (10.30 po našem vremenu) igraju sa Švedskom, a u utorak (8.15) sa Francuskom. Prve dve selekcije iz te grupe izboriće četvrtfinale.

Srpkinje i Austrijanke vodile su veliku borbu, u 50.minutu bilo je 23:23, ali su naše serijom 3:0 prelomile meč. Najefikasnija je bila Lara Stanić sa šest golova.