KATASTROFALNE VESTI: Težak pad Lindzi Von na Zimskim olimpijskim igrama (VIDEO)

ČUVENA američka skijašica Lindzi Von odlučila je da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama koje se održavaju u Milanu i Kortini, ali u spustu se nije proslavila.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, ona je doživela užasan pad. Odmah na stazi joj se ukazivala pomoć, a ona je plakala od bolova.

Čuvena skijašica je zakačila kapiju, potom pala, a onda nakon salta ostala da leži, čekajući pomoć lekara i spasilačke ekipe.

SKI ALPIN 🎿 Quelques jours seulement après sa blessure, la légendaire skieuse américaine Lindsey Vonn chute après avoir à peine entamé sa descente. 🙁#MilanoCortina2026 #rcsports #skialpin #jeuxolympiques pic.twitter.com/CI7So2ZSUn — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) February 8, 2026

Ova 41-godišnjakinja je nedavno doživela tešku povredu kolena, no to je nije sprečilo da nastupi na najvećoj sportskoj smotri.

Von je u karijeri osvojila tri medalje sa Olimpijskih igara. Zlato u spustu u Vankuveru, te bronzu u superveleslalomu, ima i bronzu iz Pjongčanga 2018. godine.

Ostaje žal za ovim učešće, pošto će kraj karijere jedne velike šampionke biti neslavan i tužan.

