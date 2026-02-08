KATASTROFALNE VESTI: Težak pad Lindzi Von na Zimskim olimpijskim igrama (VIDEO)
ČUVENA američka skijašica Lindzi Von odlučila je da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama koje se održavaju u Milanu i Kortini, ali u spustu se nije proslavila.
Naime, ona je doživela užasan pad. Odmah na stazi joj se ukazivala pomoć, a ona je plakala od bolova.
Čuvena skijašica je zakačila kapiju, potom pala, a onda nakon salta ostala da leži, čekajući pomoć lekara i spasilačke ekipe.
Ova 41-godišnjakinja je nedavno doživela tešku povredu kolena, no to je nije sprečilo da nastupi na najvećoj sportskoj smotri.
Von je u karijeri osvojila tri medalje sa Olimpijskih igara. Zlato u spustu u Vankuveru, te bronzu u superveleslalomu, ima i bronzu iz Pjongčanga 2018. godine.
Ostaje žal za ovim učešće, pošto će kraj karijere jedne velike šampionke biti neslavan i tužan.
