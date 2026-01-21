DEJAN TOMAŠEVIĆ SRPSKIM OLIMPIJCIMA: "Medalje nisu obaveza, ali ovo - jeste!"

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević poručio je danas u Beogradu srpskim sportistima, koji će učestvovati na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco, da osvajanje medalja nije njihova obaveza, ali je istakao da jeste da dostojno i časno reprezentuju svoju zemlju.

Srbiju će na ZOI u Italiji predstavljati Aleksa Tomović u alpskom skijanju, kao i Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju.

"Našim olimpijcima želim srećne i uspešne Igre. Odlazak na Igre je istovremeno i čast i obaveza. Od vas niko ne očekuje, niti imate obavezu da osvojite medalju, ali imate obavezu da dostojno i časno reprezentujete državu Srbiju. To se ne odnosi samo na učinak u disciplinama u kojima se borite, već i za ponašanje van borilišta i u Olimpijskom selu. U ljudima iz Olimpijske kuće imate jednog dobrog partnera. Posebno bi želeo da istaknem podršku i saradnju sa ministarstvom sporta. Siguran sam da ćemo već na narednim ZOI imati veći broj sportista", rekao je Tomašević u obraćanju srpskim sportistima, koji će učestvovati na ZOI u Italiji.

ZOI će biti održane od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini d'Ampeco.



