SPORTSKA TRAGEDIJA U "GRADU NIKOLE JOKIĆA": Ispao MVP, sa saigračima plakao kao dete, a Denver uz najskuplju cenu na korak od Superboula

18. 01. 2026. u 14:22

Minule noći su odigrane dve utakmice divizijske runde NFL plej-ofa, koje su donele uzbuđenje i dramu, ali i tešku povredu asa u Denveru.

FOTO: Tanjug/AP

U prvom meču, Denver Bronkosi su u izuzetno napetoj borbi savladali Bafalo Bilse rezultatom 33:30 posle produžetka, i to uz fild gol šut dug 23 jarde za plasman u meč za konferencijsku AFC titulu. Međutim, ta pobeda je došla uz tešku povredu kvoterbeka ekipe iz "grada Nikole Jokića", Boa Niksa, koji je prelomio skočni zglob u finišu, zbog čega je za njega ova sezona završena - na korak od Superboula.

Niks je do tog trenutka "bacio" 279 jardi i tri tačdauna, da bi onda njegova povreda postala velika senka na velikoj pobedi. Ipak, iskusni trener Šon Pejton, koji se sa Niksovom porodicom posle meča tešio organizatora igre, novinarima je rekao:

- Bo jeste srce ovog tima, ali moramo da nastavimo bez njega.

Sa druge strane, aktuelni MVP, Džoš Alen, "bacio" je dva tačdauna za svoje saigrače iz Bilsa, ali mu je sjajna odbrana Denvera tri puta i presekla dodavanja.

Na kraju je bio uplakan i on...

... i njegovi saigrači:

U drugoj utakmici, Sijetl Sihoksi su deklasirali San Francisko 49erse - rezultat je glasio 41:6. Sa Semom Dardnoldom na mestu kvoterbeka, Sijetl ovoga puta i nije morao mnogo da "brine" o dodavanjima, jer je odbrana briljirala, a raningbek Kenet Voker "istrčao" tri tačdauna, uz 116 jardi iz 19 pokušaja.

Sihoksi su konstantno "maltretirali" napad rivala, i organizatora Broka Perdija (jedno presečeno dodavanje + jedan gubitak lopte), ali i njegove saigrače.

Parovi NFL plejofa - rezultati "divizijske runde"

Denver Bronkos – Bafalo Bils 33:30 (produžetak)

Sijetl Sihoks – San Francisko 49ers 41:6

Čikago Bers – Los Anđeles Rams (nedelja)

Nju Ingland Pejtriotsi – Hjuston Teksans (nedelja)

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

