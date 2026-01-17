BITI ILI NE BITI: Evo kada Srbija igra meč sa Nemačkom na Evropskom prvenstvu
Rukometna reprezentacija Srbije večeras protiv Nemačke od 20 i 30 igra meč drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva.
Posle poraza od Španije (29:27) i pobede Nemačke nad Austrijom (30:27) za "orlove" je velerašnji meč "biti ili ne biti" jer bi se porazom oprostili od šansu za prolaz dalje, osim u slučaju da Austrijanci naprave veliku senzaciju i pobede Špance, što nije realno očekivati.
Plasman u polufinalu grupu obezbediće samo dve prvoplasirane selekcije, pa će "orlovi" morati da probaju da savladaju Nemce koji su pre EP svrstavani u krug selekcija koje će se boriti za medalju.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
SVI POPADALI OD SMEHA: Jedan od najgorih poteza u istoriji tenisa, ali bukvalno (VIDEO)
16. 01. 2026. u 10:51
JOKIĆ NAPUŠTA DENVER? Nikola se seli kod Srbina, otkriven plan
17. 01. 2026. u 08:47
OVO NEMA NI U VIDEO IGRICI! Golman nije mogao da veruje šta ga je snašlo (VIDEO)
17. 01. 2026. u 08:53
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)