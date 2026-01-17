Ostali sportovi

BITI ILI NE BITI: Evo kada Srbija igra meč sa Nemačkom na Evropskom prvenstvu

Танјуг

17. 01. 2026. u 09:34

Rukometna reprezentacija Srbije večeras protiv Nemačke od 20 i 30 igra meč drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP

Posle poraza od Španije (29:27) i pobede Nemačke nad Austrijom (30:27) za "orlove" je velerašnji meč "biti ili ne biti" jer bi se porazom oprostili od šansu za prolaz dalje, osim u slučaju da Austrijanci naprave veliku senzaciju i pobede Špance, što nije realno očekivati.

Plasman u polufinalu grupu obezbediće samo dve prvoplasirane selekcije, pa će "orlovi" morati da probaju da savladaju Nemce koji su pre EP svrstavani u krug selekcija koje će se boriti za medalju.

