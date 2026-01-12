Ostali sportovi

NEZGODNO... Holandija prvo umalo pobedila Srbiju, a onda uradila ovo u našoj grupi

Новости онлине

12. 01. 2026. u 20:00

Vaterpolo reprezentacija Holandije pobedila je večeras selekciju Izraela rezultatom 19:11 (4:3, 5:0, 5:5, 5:3) u meču drugog kola grupe C Evropskog prvenstva u Beogradu.

НЕЗГОДНО... Холандија прво умало победила Србију, а онда урадила ово у нашој групи

FOTO: N. Skenderija

Najefikasniji u reprezentaciji Holandije bio je Mart Van der Vejden sa četiri gola, dok su Kas te Rile i Jorit Van der Vejden postigli po tri pogotka.

U selekciji Izraela po tri gola postigli su Or Šlejn i Ido Goldšmit.

Vaterpolisti Srbije i Španije sastaće se večeras od 20.30 časova u drugom kolu grupe C.

Holandija ima četiri boda u grupi C, Španija tri, Srbija dva, dok je Izrael bez bodova. Dalje idu tri ekipe.

U poslednjem kolu grupe C, 14. januara, igraće: Srbija - Izrael (20.30 časova) i Španija - Holandija (15.15).


 

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA JAČA OD PLJAČKE I SVETSKOG I EVROPSKOG PRVAKA! Naši vaterpolisti pobedili Španiju u drami na Evropskom prvenstvu u Beogradu!
Ostali sportovi

0 16

SRBIJA JAČA OD PLJAČKE I SVETSKOG I EVROPSKOG PRVAKA! Naši vaterpolisti pobedili Španiju u drami na Evropskom prvenstvu u Beogradu!

Srbija i Španija su priredili istinski vaterpolo spektakl na Evropskom prvenstvu 2026 u Beogradu, a konačan rezultat, 12:11 za "delfine", ozvaničio je staru istinu: možda su neki drugi trenutno prvaci planete i "starog kontinenta", ali Srbi su Srbi kada se o vaterpolu radi, kakva god da su vremena, ko god da je naspram njih, i kakve god da su odluke sudija. Ako je neko u ove naše vaterpoliste sumnjao posle neočekivane drame sa Holandijom na startu šampionata, ovaj spektakl je takvima sigurno "otvorio oči" pred završnicu takmičenja koja sledi.

12. 01. 2026. u 21:46 >> 21:46

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 100.000 EVRA ZA POMOĆ ZDRAVSTVU: Fondacija Mozzart verna podrška zdravstvenom sistemu i u 2025.

VIŠE OD 100.000 EVRA ZA POMOĆ ZDRAVSTVU: Fondacija Mozzart verna podrška zdravstvenom sistemu i u 2025.