NEZGODNO... Holandija prvo umalo pobedila Srbiju, a onda uradila ovo u našoj grupi

Vaterpolo reprezentacija Holandije pobedila je večeras selekciju Izraela rezultatom 19:11 (4:3, 5:0, 5:5, 5:3) u meču drugog kola grupe C Evropskog prvenstva u Beogradu.

FOTO: N. Skenderija

Najefikasniji u reprezentaciji Holandije bio je Mart Van der Vejden sa četiri gola, dok su Kas te Rile i Jorit Van der Vejden postigli po tri pogotka.

U selekciji Izraela po tri gola postigli su Or Šlejn i Ido Goldšmit.

Vaterpolisti Srbije i Španije sastaće se večeras od 20.30 časova u drugom kolu grupe C.

Holandija ima četiri boda u grupi C, Španija tri, Srbija dva, dok je Izrael bez bodova. Dalje idu tri ekipe.

U poslednjem kolu grupe C, 14. januara, igraće: Srbija - Izrael (20.30 časova) i Španija - Holandija (15.15).





Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju