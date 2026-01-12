NEZGODNO... Holandija prvo umalo pobedila Srbiju, a onda uradila ovo u našoj grupi
Vaterpolo reprezentacija Holandije pobedila je večeras selekciju Izraela rezultatom 19:11 (4:3, 5:0, 5:5, 5:3) u meču drugog kola grupe C Evropskog prvenstva u Beogradu.
Najefikasniji u reprezentaciji Holandije bio je Mart Van der Vejden sa četiri gola, dok su Kas te Rile i Jorit Van der Vejden postigli po tri pogotka.
U selekciji Izraela po tri gola postigli su Or Šlejn i Ido Goldšmit.
Vaterpolisti Srbije i Španije sastaće se večeras od 20.30 časova u drugom kolu grupe C.
Holandija ima četiri boda u grupi C, Španija tri, Srbija dva, dok je Izrael bez bodova. Dalje idu tri ekipe.
U poslednjem kolu grupe C, 14. januara, igraće: Srbija - Izrael (20.30 časova) i Španija - Holandija (15.15).
