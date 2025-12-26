JOVANA UZ DEJANA: Jovovićeva i Milosavljen najboljei rukometaši u inostratsvu u izboru RSS i Sportskog žurnala
RUKOMETNI savez Srbije i "Sportski žurnal" su izabrali najbolje igrače u godini na izmaku. Treneri i kapiteni muških i ženskih klubova odlučili su da su najbolji u Srbiji Gordana Petković i Stefan Dodić, a u inostranstvu Jovana Jovović i Dejan Milosavljev. Nagrade će biti uručene sutra, kada RSS obeležava Dan rukometa.
RUKOMETNI savez Srbije i "Sportski žurnal" su izabrali najbolje igrače u godini na izmaku. Treneri i kapiteni muških i ženskih klubova odlučili su da su najbolji u Srbiji Gordana Petković i Stefan Dodić, a u inostranstvu Jovana Jovović i Dejan Milosavljev. Nagrade će biti uručene večeras, kada RSS obeležava Dan rukometa.
Najneizvesnija trka bile je kod dama iz našeg prvenstva, jer su golmanke Gordana Petković i Anastasija Nedeljković osvojile šest glasova. Tada je u pomoć pozvan pravilnik prema kojem su presudni glasovi trenera, a bivša golmanka Crvene zvezde je dobila pet. Nedeljkovićeva je bila po ukusu trojice trenera.
Kod muškaraca Dodić je dobio 14, a Milosavljev 19. A kod dama Jovovićeva 14.
U isto vreme zajednica trenera je za najboljeg stručnjaka proglasila Andriju Vukojevića, koji je sa rukometašicama Crvene zvezde osvojio duplu krunu. Vukojević je sada strateg muške ekipe.
