MANDIĆ OPET U BAZENU: Naše ljubitelje vaterpola osim pobede Novog Beograda raduje i što se najbolji igrač sveta oporavio od povrede
JEDNA četvrtina i to poslednja bila je dovoljna vaterpolistima Novog Beograda da torpeduju splitski Jadran (15:10) i ostanu u trci za drugo mesto u grupi B, koje vodi u Top 8 fazu Lige šampiona. Pobednik Kupa Srbije presudan meč odigraće 11. februara iduće godine u Trebinju protiv hercegnovskog Jadrana. Ali, nije samo pobeda "vukova" obradovala naše ljubitelje sporta,već i povratak u bazen najboljeg igrača sveta Dušana Mandića, koji je sinoć igrao za Ferencvaroš protiv Breše - 13:16.
Miloš Ćuk i drugovi napravili su u duelu sa Splićanima preokret u poslednjih 12 minuta. Vicešampion Evrope se od sredine prve četvrtine mučio sa hrvatskim prvakom, gubio je sa 5:2, 9:7. Srećom, kada je bilo najvažnije razbranio se golman Milan Glušac, odbrana je zatvorila sve prilaze svom golu, Ćuk i Perković bili su sigurni u napadu kada se lomio rezultat i domaćin je serijom 4:0 stigao do 11:9.
Poslednji trzaj Splićana bio je kada je Bereholak pogodio za 11:10. Ubrzo je usledio furiozan finiš Beograđana, nova serija 4:0 za veliku pobedu od 15:10. Tako ekipa sa "11.aprila" i dalje sama odlučuju o svojoj sudbini, da bi izborila mesto među osam mora u poslednjem kolu da pobedi Jadran iz Herceg Novog.
Mandić se posle duže pauze vratio, a njegov Fradi doživeo je neočekivan poraz protiv Breše posle posle peteraca - 13:16. Naš as se u regularnom toku nije upisao u strelce, ali je bio siguran u penal seriji. Branilac titule je još ranije u grupi C osigurao Top 8, baš kao i Breša.
U grupi C Primorac (Rističević 6 odbrana, Vico 1 gol) je tek u petom kolu ostvario prvu pobedu, pošto je savladao rumunsku Oradeu (Dobožanov 10 odbrana, Velkić 2)sa 15:11. Oba kluba se sele u Evrokup.
Preporučujemo
DRAMA U KUPU SRBIJE! Vojvodina u 90+9. minutu do pobede protiv Vršca
03. 12. 2025. u 15:28
ERLING HALAND: Nisam očekivao da ću ovako brzo da postignem 100 golova u Premijer ligi
03. 12. 2025. u 15:00
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".
03. 12. 2025. u 11:15
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)