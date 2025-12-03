MANDIĆ OPET U BAZENU: Naše ljubitelje vaterpola osim pobede Novog Beograda raduje i što se najbolji igrač sveta oporavio od povrede

JEDNA četvrtina i to poslednja bila je dovoljna vaterpolistima Novog Beograda da torpeduju splitski Jadran (15:10) i ostanu u trci za drugo mesto u grupi B, koje vodi u Top 8 fazu Lige šampiona. Pobednik Kupa Srbije presudan meč odigraće 11. februara iduće godine u Trebinju protiv hercegnovskog Jadrana. Ali, nije samo pobeda "vukova" obradovala naše ljubitelje sporta,već i povratak u bazen najboljeg igrača sveta Dušana Mandića, koji je sinoć igrao za Ferencvaroš protiv Breše - 13:16.

Foto: Profimedia

Miloš Ćuk i drugovi napravili su u duelu sa Splićanima preokret u poslednjih 12 minuta. Vicešampion Evrope se od sredine prve četvrtine mučio sa hrvatskim prvakom, gubio je sa 5:2, 9:7. Srećom, kada je bilo najvažnije razbranio se golman Milan Glušac, odbrana je zatvorila sve prilaze svom golu, Ćuk i Perković bili su sigurni u napadu kada se lomio rezultat i domaćin je serijom 4:0 stigao do 11:9.

Poslednji trzaj Splićana bio je kada je Bereholak pogodio za 11:10. Ubrzo je usledio furiozan finiš Beograđana, nova serija 4:0 za veliku pobedu od 15:10. Tako ekipa sa "11.aprila" i dalje sama odlučuju o svojoj sudbini, da bi izborila mesto među osam mora u poslednjem kolu da pobedi Jadran iz Herceg Novog.

Mandić se posle duže pauze vratio, a njegov Fradi doživeo je neočekivan poraz protiv Breše posle posle peteraca - 13:16. Naš as se u regularnom toku nije upisao u strelce, ali je bio siguran u penal seriji. Branilac titule je još ranije u grupi C osigurao Top 8, baš kao i Breša.

U grupi C Primorac (Rističević 6 odbrana, Vico 1 gol) je tek u petom kolu ostvario prvu pobedu, pošto je savladao rumunsku Oradeu (Dobožanov 10 odbrana, Velkić 2)sa 15:11. Oba kluba se sele u Evrokup.