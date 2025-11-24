SPARTAK GOST DUBOČICE: Leskovčani sutra u revanš meču četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše dočekuju Subotičane
U REVANŠ meču četvrtfinala Kupa Srbije odbojkaši Dubočice u Leskovcu sutra (18.00) igraju sa Spartakom. Subotičani su u prvom meču slavili sa 3:0 i dovoljna su im dva seta za plasman u polufinale.
U sredu igraju: Vojvodina - Partizan (18.00, prvi meč 3:2), Crvena zvezda - Mladi radnik (18.30, 3:2).
Pravila su kao u evrokupovima. Pobeda od 3:0 ili 3:1 vredi tri boda, od 3:2 dva, a poraz od 2:3 jedan. Ukoliko ekipe imaju isti broj bodova odlučivaće "zlatni set" do 15 poena.
