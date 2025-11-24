Ostali sportovi

SPARTAK GOST DUBOČICE: Leskovčani sutra u revanš meču četvrtfinala Kupa Srbije za odbojkaše dočekuju Subotičane

Slobodan Krstović

24. 11. 2025. u 11:04

U REVANŠ meču četvrtfinala Kupa Srbije odbojkaši Dubočice u Leskovcu sutra (18.00) igraju sa Spartakom. Subotičani su u prvom meču slavili sa 3:0 i dovoljna su im dva seta za plasman u polufinale.

СПАРТАК ГОСТ ДУБОЧИЦЕ: Лесковчани сутра у реванш мечу четвртфинала Купа Србије за одбојкаше дочекују Суботичане

Foto: Ilustracija

U sredu igraju: Vojvodina - Partizan (18.00, prvi meč 3:2), Crvena zvezda - Mladi radnik (18.30, 3:2).

Pravila su kao u evrokupovima. Pobeda od 3:0 ili 3:1 vredi tri boda, od 3:2 dva, a poraz od 2:3 jedan. Ukoliko ekipe imaju isti broj bodova odlučivaće "zlatni set" do 15 poena.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠAPIĆ UZ RADANOVIĆA: Gradonačelnik Beograda pojačao stručni štab vaterpolista Novog Beograda protiv Primorca
Ostali sportovi

0 0

ŠAPIĆ UZ RADANOVIĆA: Gradonačelnik Beograda pojačao stručni štab vaterpolista Novog Beograda protiv Primorca

ONO što se danima pričalo potvrdilo se večeras u Kotoru: Aleksandar Šapić je pojačao stručni štab vaterpolista Novog Beograda. Gradonačelnik Beograda je u derbiju sedmog kola Premijer RL protiv Primorca zvanično bio pomoćnik Petru Radanoviću. Ipak, šok terapija nije dala rezultat, jer je vicešampion Evrope doživeo četvrti uzastopni poraz, večeras posle peteraca – 20:22 (3:3, 6:5, 5:4, 4:6 – 2:4).

24. 11. 2025. u 15:22

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin

RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin