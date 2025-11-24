ŠEST MEDALJA ZA KARATISTE IZ ZRENJANINA: Oni su pokazali kvalitet na turniru "Trofej Bara"
KARATISTI Zrenjanina, njih ukupno devet, na međunarodnom turniru Trofej Bara, još jednom su pokazali kvalitet, borbenost i timski duh i u konkurenciji kvalitetnih takmičara osvojili šest medalja, po dve zlatne, srebrne i bronzane.
Do zlatnih odličja zasluženo su stigli senior Đorđe Salapura u kategoriji -84 kilograma i Kalina Knežević, u konkurenciji nada +54 kg.
Srebro su osvojili kadeti Mila Salapura -61 kg i Ivan Lagundžija -70 kg, dok se bronzanim medaljama okitio Jevrem Bala, kao kadet +70 kg i kao junior -76 kg.
Trofej Bara bio je sjajna provera forme i odlična uvertira za predstojeću Youth ligu u Veneciji, koja karatiste Zrenjanina, očekuje za dve nedelje.
