Ostali sportovi

ŠEST MEDALJA ZA KARATISTE IZ ZRENJANINA: Oni su pokazali kvalitet na turniru "Trofej Bara"

Bogoljub Grujić

24. 11. 2025. u 08:58

KARATISTI Zrenjanina, njih ukupno devet, na međunarodnom turniru Trofej Bara, još jednom su pokazali kvalitet, borbenost i timski duh i u konkurenciji kvalitetnih takmičara osvojili šest medalja, po dve zlatne, srebrne i bronzane.

ŠEST MEDALJA ЗА КАРАТИСТЕ ИЗ ЗРЕЊАНИНА: Они су показали квалитет на турниру Трофеј Бара

Karate klub Zrenjanin

Do zlatnih odličja zasluženo su stigli senior Đorđe Salapura u kategoriji -84 kilograma i Kalina Knežević, u konkurenciji nada +54 kg.

Srebro su osvojili kadeti Mila Salapura -61 kg i Ivan Lagundžija -70 kg, dok se bronzanim medaljama okitio Jevrem Bala, kao kadet +70 kg i kao junior -76 kg.

Trofej Bara bio je sjajna provera forme i odlična uvertira za predstojeću Youth ligu u Veneciji, koja karatiste Zrenjanina, očekuje za dve nedelje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi