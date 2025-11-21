ŠOK! SRBINU ODUZETA OLIMPIJSKA MEDALJA: Odličje ide Hrvatu
Posle više od četiri godine Sud za sportsku arbitražu (CAS) konačno je odlučio da bronzana medalja sa Olimpijskih igara u Tokiju 2021. u rvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 87 kg dobije novog vlasnika.
Žalba rvača pod srpskom zastavom Zuraba Datunašvilija je odbijena, tako da je bronza na kraju pripala hrvatskom predstavniku Ivanu Hukleku.
Datunašvili je u borbi za bronzanu medalju pobedio Ivana Hukleka. Ali kasnije je utvrđeno da je reprezentativac Srbije dva meseca pre Olimpijskih igara u Tokiju prekršio pravila doping kontrole.
Zbog tog, ali i prekršaja iz januara 2022. CAS je suspendovao Datunašvilija na pet godina i izbrisao sve rezultate od maja 2021. do aprila 2023. Samim tim i pobedu za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.
Datunašvili se žalio na tu odluku, ali njegova je žalba odbijena pa je Huklek postao prvi hrvatski rvač s olimpijskim odličjem od samostalnosti ove zemlje.
