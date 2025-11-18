BORBA ZA TOP OSAM: Vaterpolisti Radničkog i Novog Beograda imaju važne mečeve u trci za četvrtfinale Lige šampiona

TEŠKI ispiti za naše najbolje klubove u Ligi šampiona. Vaterpolisti Radničkog sutra (20.30) u četvrtom kolu grupe A u Budimpšeti igraju sa Vašašom, dok igrače Novog Beograda u isto vreme u grupi B dočekuje najtrofejniji evropski klub, Pro Reko.

FOTO: M. Vukadinović

I jedni i drugi su trenutno ispod crte za Top 8 fazu, tako da nemaju previše izbora. Kragujevčani koji moraju da pobede ekipu Slobodana Nikića ukoliko žele da ostanu u trci za četvrtfinale. Radnički je na svom bazenu uz dosta muke savladao mađarskog velikana - 17:16.

- Ova utakmica je, kao i svaka naredna u Ligi šampiona, veoma bitna na našem putu ka plasmanu u narednu rundu takmičenja. Iako Vašaš do sada nije upisao bodove, neće nam biti lako. Oni su mađarska škola vaterpola, imaju dobre šutere i veoma ih je teško zaustaviti, pogotovo kada igraju na svom bazenu. Ipak, sigurno je da smo kvalitetniji tim i očekujem da ćemo osvojiti sva tri boda - kaže za sajt Radničkog Gruzin Valiko Dadvani.

Pro Reko je na startu Lige šampiona na "11.aprilu" preslišao Novi Beograd sa 12:8, tako da se viceprvaku Evrope daju male šanse. U taboru pobednika Kupa Srbije i dalje žale zbog poraza u trećem kolu od hercegnovskog Jadrana - 11:12.

- Ostaje veliki žal zbog poraza u meču prošlog kola od Jadrana iz Herceg Novog... Ali, sada smo koncetrisani na Pro Reko, koji ima veliki broj vrhunskih igrača među kojima se pre svega izdvajaju Granados i Di Fulvio, ali mislim da i mi posedujemo kvalitet. Imamo veru u ono što radimo i mislim da je to jako važno. Oni su favoriti na papiru, ali mi ćemo dati sve od sebe da dođemo do pobede - nada se Vasilije Martinović.

Raspored

ČETVRTO kolo Lige šampiona za vaterpoliste - grupa A, danas: Mladost - Olimpijakos (20.30). Sreda: Vašaš - Radnički (20.30).TABELA: Olimpijakos 9, Mladost 6, Radnički 3, Vašaš 0 bodova. Grupa B, sreda: Jadran ST - Jadran HN (18.30), Pro Reko - Novi Beograd (20.30). TABELA: Pro Reko 9, Jadran HN 6, Novi Beograd 3, Jadran ST 0 bodova.