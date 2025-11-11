Ostali sportovi

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona

Slobodan Krstović

11. 11. 2025. u 22:08

VELIKI korak unazad u borbi za Top 8 Lige šampiona napravili su vaterpolisti Novog Beogarad. Viceprvak Evrope je u trećem kolu grupe B na svom bazenu izgubio od hercegnovskog Jadrana – 11:12 (4:2, 0:3, 4:4, 3:3) i trenutno je ispod crte u borbi za četvrtfinale.Miloš Ćuk i drugovi u četvrtom kolu, 19.novembra idu u goste neprikosnovenom Pro Reku.

Foto Miloš Vukadinović

Očajna igra sa igračem više sasekla je krila Novobeograđanima u odsudnim trenucima regionalnog derbija.Posle veoma dobre prve četvrtine domaćini su zatajili u napadu u drugoj četvrtini, kada su i dozvolili gostima da preokrenu rezultat i nametnu svoj stil igre. Puleni Petra Radovića stalno su jurili prednost rivala i kada su početkom poslednje četvrtine golom Ćuka poravnali na 9:9 ostali su bez daha i dopustili razigranijim gostima da serijom 3:0 prelome meč. Do kraja utakmice domaćin je samo uspeo da ublaži poraz i da se nada da se do kraja prve faze smoći snage da se domogne druge pozicije.

Utakmicu je obeležio i pogodak Milana Glušca, koji je sa svog gola iznenadio Iliju Radovića,ali to nije bilo dovoljno da se nadmudri sinoć raspoloženiji rival.

U drugom meču grupe B Pro Reko je na svom bazenu rutinski savladao splitski Jadran sa 15:9.

TABELA: Pro Reko 9, Jadran HN 6, Novi Beograd 3, Jadran ST 0 bodova.

NOVI BEOGRAD - JADRAN HN 11:12

BAZEN: SRC „11.april“. Gledalaca:1.000. Sudije: Gomez (Španija) i Kovač-Čaltoš (Mađarska). Igrač više: Novi Beograd 13 (2), Jadran HN 12 (5). Dva igrača više: Novi Beograd 3 (1). Peterci: Novi Beograd 1 (1), Jadran HN 1 (0).

NOVI BEOGRAD: Glušac 1 (7 odbrana), Pljevančić, Đuro Radović, Gladović, Ćuk 3, Janković 1, Trtović, Urošević 1, Perković, Martinović 3 (1), Lukić 1, Grgurević, Gavrilović (4 odbrane), Milojević 1.

JADRAN HN: Andrić, Holod 1, Stupar, Obradović, Vujović 2, Valera, Merkulov, Gojković 3, Lazić 2, Sladović 1, Matijašević, Vasilije Radović 3, Ilija Radović (10 odbrana), Janović.

Četvrtine: 4:2, 0:3, 4:4, 3:3.

