SRPSKI PONOS! Rastko Simić šampion Evrope

Srpski bokser Rastko Simić osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 80 kilograma na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore (U23) u Jerevanu.

FOTO: BSS/Emilija Jovanović

EP za mlađe seniore (U23) i omladince (U19) u organizaciji Evropske bokserske kofederacije (EUBC) je održano u Jerevanu.

Simić je u finalu EP pobedio Mihaila Usova iz Rusije na poene 4:1. Srpski bokser je na putu do titule zabeležio tri pobede, a od toga jednu tehničkim nokautom.

Srpski reprezentativac Marko Pižurica osvojio je srebrno odličje u kategoriji do 92 kg, pošto je u finalu izgubio od Rusa Vladimira Ermakova 0:5.

Srpski reprezentativci osvojili su i tri bronzane medalje na EP. Nikola Bogatinoski (do 57 kg), Petar Sandić (do 63,5 kg) osvojili su bronze u omladinskoj konkurenciji (U19), a Dimitrij Gorbenko (do 63,5 kg) u uzrastu mlađih seniora (U23)

U konkurenciji omladinaca Srbiju su predstavljali: Nikola Maksimović (do 51 kg), Filip Stanojević (do 54 kg), Nikola Bogatinoski (do 57 kg), Petar Sandić (do 63,5 kg), Vasilije Đurđević (do 67 kg), Ognjen Vučićević (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg), Veljko Ristić (do 86 kg), Kevin Major (do 92 kg).

Mušku selekciju Srbije u uzrastu takmičara do 23 godine u glavnom gradu Jermenije predstavljali su Rastko Simić (do 80 kg), Dmitrij Gorbenko (do 63,5 kg), Filip Džida (do 67 kg), Hamza Rašljanin (do 71 kg), Ahmed Mavrić (do 75 kg) i Marko Pižurica (do 92 kg).

U stručnom štabu muške selekcije Srbije u Jerevanu bili su selektor omladinske reprezentacije Branislav Jovičić, kubanski trener Horhe Luis Frometa, Milisav Vuk Simić i Rus Artem Gorbenko.

Srbija je na EP u Jerevanu u muškoj i ženskoj konkurenciji ukupno osvojila 14 medalja.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“