PARAĆINSKI KENDO KLUB „KATORI“ BLISTAO U BUGARSKOJ: Izborili medalje sa međunarodnog kupa (FOTO)
SPORTSKI klub „Katori“ iz Paraćina je 8. i 9. novembra u gradu Ruse u Bugarskoj nastupio na međunarodnom takmičenju „Ruse kendo Kup“ , postigavši sjajne rezultate, kako se od paraćinskih kendoka sa razlogom to već očekuje.
Jelisaveta Miletić je osvojila zlato u kategoriji seniorki, Veljko Karić zlato u kategoriji seniora, dok je Miloš Petrović nagrađen srebrnim odličjem u svojoj juniorskoj konkurenciji.
U timskim borbama Katori tim 2 u sastavu: Jelisaveta Miletić, Miloš Petrović i Uroš Jovičić osvojio je bronzu.
Ovom rezultatu je prethodio uspeh na međunarodnom takmičenju u Beogradu „Srbija open“, na kom je Đorđe Stojanović osvojio bronzu u kategoriji juniora do 12. godina, kao i senior Veljko Karić. Na istom takmičenju tim čiji su članovi bili Jelisaveta Miletić, Veljko Karić i Luka Ilić, takođe se okitio bronzanom medaljom.
Iz ovog vrlo uspešnog paraćinskog kluba podsećaju da su njihovi članovi dobili i nova majstorska zvanja u kendou. Emina Mladenović i Veljko Karić su položili ispit za majstorsko zvanje Četvrti dan, a Jovan Ljubičić za majstorsko zvanje Drugi dan, dok je Miloš Petrović stekao zvanje Prvi dan.
