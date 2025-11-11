Ostali sportovi

PARAĆINSKI KENDO KLUB „KATORI“ BLISTAO U BUGARSKOJ: Izborili medalje sa međunarodnog kupa (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

11. 11. 2025. u 23:05

SPORTSKI klub „Katori“ iz Paraćina je 8. i 9. novembra u gradu Ruse u Bugarskoj nastupio na međunarodnom takmičenju „Ruse kendo Kup“ , postigavši sjajne rezultate, kako se od paraćinskih kendoka sa razlogom to već očekuje.

ПАРАЋИНСКИ КЕНДО КЛУБ „КАТОРИ“ БЛИСТАО У БУГАРСКОЈ: Изборили медаље са међународног купа (ФОТО)

Foto: Fejsbuk/Katori kendo Paraćin

Jelisaveta Miletić je osvojila zlato u kategoriji seniorki, Veljko Karić zlato u kategoriji seniora, dok je Miloš Petrović nagrađen srebrnim odličjem u svojoj juniorskoj konkurenciji.

 U timskim borbama Katori tim 2 u sastavu: Jelisaveta Miletić, Miloš Petrović i Uroš Jovičić osvojio je bronzu.

 Ovom rezultatu je prethodio uspeh na međunarodnom takmičenju u Beogradu „Srbija open“, na kom je Đorđe Stojanović osvojio bronzu u kategoriji juniora do 12. godina, kao i senior Veljko Karić. Na istom takmičenju tim čiji su članovi bili Jelisaveta Miletić, Veljko Karić i Luka Ilić, takođe se okitio bronzanom medaljom.

Foto: Фото: Фејсбук/Катори кендо Параћин

POGLEDAJ GALERIJU

Iz ovog vrlo uspešnog paraćinskog kluba podsećaju da su njihovi članovi dobili i nova majstorska zvanja u kendou. Emina Mladenović i Veljko Karić su položili ispit za majstorsko zvanje Četvrti dan, a Jovan Ljubičić za majstorsko zvanje Drugi dan, dok je Miloš Petrović stekao zvanje Prvi dan.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona
Ostali sportovi

0 0

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona

VELIKI korak unazad u borbi za Top 8 Lige šampiona napravili su vaterpolisti Novog Beogarad. Viceprvak Evrope je u trećem kolu grupe B na svom bazenu izgubio od hercegnovskog Jadrana – 11:12 (4:2, 0:3, 4:4, 3:3) i trenutno je ispod crte u borbi za četvrtfinale.Miloš Ćuk i drugovi u četvrtom kolu, 19.novembra idu u goste neprikosnovenom Pro Reku.

11. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću